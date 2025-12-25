El IES l'Estació entrega los premios del concurso fotográfico "Passeig literari per la Vila"
El certamen, patrocinado por el Ayuntamiento de Ontinyent, está inspirado en la novela "El Justícia"
El IES l'Estació de Ontinyent entregó el pasado viernes los galardones del premio fotográfico "Passeig literari per la Vila", un acto al que asistió el regidor de Educación, Ferran Gandia. El concurso está organizado por el Departament de Valencià del centro educativo y patrocinado por el ayuntamiento.
Los premios han sido este año para Alba Valdés y Abril Silvestre (1.º premio), a Pau Calatayud y Mauro Trueba (2.º premio), a Erika Gandia y Júlia Soriano (3.º premio) y a José Gómez, Jaume Ferri y Pau Belda (Accésit). El acto estuvo incluido dentro de las actividades lúdico-festivas organizadas por el centro con motivo del último día de las clases del año y del trimestre.
El concurso está inspirado en la lectura de la novela "El justícia", del ontinyentí Joan Torró, ambientada en el Ontinyent del siglo XVI. El cronista oficial de la ciudad de Ontinyent y antiguo profesor del centro, Alfred Bernabeu, es el encargado cada año de guiar el alumnado de 4º de ESO, a los cual hace un paseo por la Vila de Ontinyent, descubriendo espacios emblemáticos y cargados de historia.
