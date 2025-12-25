Ontinyent acogerá este viernes una nueva edición del “Fin de año Infantil”

La Plaça Major de Ontinyent será el espacio donde tendrá lugar la edición de este año del “Fin de año Infantil”, "una cita que cada año organiza el Ayuntamiento con la colaboración de Comerç IN, "donde los niños y niñas de la ciudad y sus familiares pueden disfrutar de una merienda de mona y chocolate para después dar la bienvenida en el Año Nuevo", según exponen desde el consistorio.

La actividad empezará a las 17:00 horas con el reparto de chocolate y mona para merienda, para dar las campanadas y posteriormente, a las 18:00 horas, se disfrutará de uno de los espectáculos del XIV Festival Internacional de Circo y Teatro de Calle, con la compañía Moi Jordana y su taller de malabares. "El Fin de año Infantil es una de las múltiples actividades del programa navideño Ontinyent Ilusiona, la campaña impulsada por el Ayuntamiento con la colaboración de asociaciones locales para dinamizar la ciudad y su actividad en las fechas navideñas", prosiguen las mismas fuentes municipales.

La regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, recordaba que “el fin de año infantil es una cita itinerante que cada año cambia de emplazamiento, y que después de tener lugar en la edición del año pasado en el grupo de viviendas Ramón-Llin, se realizará este año en la Plaza Mayor. Es una fiesta especialmente dirigida a los más pequeños y pequeñas, que ya disfrutaron de la visita del cartero real el pasado sábado, para despedir ahora el año en un ambiente festivo y divertido”.