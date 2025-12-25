Podio para el Natació Xàtiva en la jornada de la liga infantil y mayores

El Club Natació Xàtiva subió al podio en la segunda jornada de la Liga Infantil y Mayores, celebrada el pasado sábado en la piscina municipal cubierta de Les Pereres, en la capital de la Costera. En la jornada participaron 152 nadadores pertenecientes a siete clubes de la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana, FNCV. Los nadadores del club setabense consiguieron buenos resultados, subiendo al podio.

Ithaisa Sanchis quedó segunda en los 200 metros estilos, con un tiempo de 6´04”94. En los 400 m estilos, Asier Sendra fue primero con un crono de 5´01”97; en los 50 m mariposa quedó segundo con 27”49 y en la prueba de los 200 m espalda logró la primera posición, con un registro de 2´21”49. Carlos Tormo en la prueba de 400 m estilos, fue tercero con 6´25”54. En la prueba de los 100 metros espalda, Laia González fue tercera con un crono de 1´17”86 y en los 200 m espalda fue segunda con un tiempo de 2'49”99.

Andrea Soriano fue primera en los 100 metros estilos, con un registro de 1´12”65; en los 50 m libres fue tercera con 29”29; fue primera en los 50 espalda con un tiempo de 31”89 y en los 200 m espalda fue primera con un crono de 2´36”07. Guillem Casesnoves fue primero en los 50 m braza con 30”97; primero en los 50 m libres con un crono de 25”51; fue primero en los 100 m braza con un tiempo de 1´06”86 y segundo en los 100 m libres con un registro de 56”11. Rebeca Ferrer fue primera en los 100 m mariposa con un tiempo de 1´11”50; en los 50 m libres fue primera con 28”19; logró la primera posición en los 200 m estilos con 2´35”52 y primera en los 100 m libres, con un tiempo de 1´00”55. Sara Matías fue segunda en los 100 m mariposa, con un crono de 1´13”65; en los 50 m mariposa fue primera con un tiempo de 31”30 y fue segunda en los 100 m libres con un tiempo de 1´06”08. Mia Vidal fue primera en los 800 m libres con un crono de 10´37”41; y primera en los 400 m libres con un tiempo de 5´06”97. David Micó fue tercero en los 800 m libres con un tiempo de 10´14”73. Roger Arnau fue tercero en los 400 m libres con un registro de 4´48”79 y segundo en los 1.500 m libres con un tiempo de 18´43”77. Y Ferran Marco fue tercero en los 1.500 m libres con un tiempo de 19´17”33.

Por el Club Natació Xàtiva también participaron, en la categoría infantil, los nadadores Pablo Oltra, Fausto Revert, Pablo Sanchis, Ulises Iaschuk, Quico Martínez, Mar García, Mar Ferrero, Joana Moragues y Amalia Llopis. En categoría junior, Anas Klil; y en categoría sub-20, Bea Descals.

En esta nueva jornada de la liga infantil y mayores los nadadores siguen intentando conseguir las mínimas para los campeonatos autonómicos y nacionales.