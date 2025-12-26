Abandonan a una gata atropellada y en estado crítico en una colonia felina de Ontinyent

Una gata en estado crítico fue abandonada durante el mediodía del 25 de diciembre -día de Navidad- en una colonia felina de Ontinyent. Según apuntan las cuidadoras de la colonia, el animal estuvo varias horas gravemente herida y sin atención veterinaria. Laura Navas, responsable de Backstreet Cats, confirmó que "el hallazgo de la gata malherida se produjo alrededor de las 21:00 horas, durante una ronda diaria de alimentación de colonias felinas". En medio del temporal de lluvia y frío, el frío, detectaron un plástico atado a una verja que cubría "a una gata empapada, inmóvil y en evidente estado de agonía". Bajo el plástico había mantas y un comedero, lo que indicaría que -según apuntan- "alguien fue consciente de la gravedad de sus heridas, pero no la trasladó a un centro veterinario".

Así, decidieron llevar al animal a un especialista. El veterinario determinó que la gata habría sufrido un atropello ocurrido a mediodía o primeras horas de la tarde, basándose en la necrosis del ojo, lo que indicaría que había pasado muchas horas sin asistencia médica. El diagnóstico incluye fracturas en la mandíbula, lengua y paladar, y la necesidad de extraer el ojo afectado.

Ante la imposibilidad de recibir atención veterinaria de urgencia en Ontinyent, los rescatadores trasladaron a la gata hasta l’Olleria, donde la clínica CAP I CUA sí dispone de servicio de urgencias. Actualmente, el animal permanece ingresado, con gotero y lámpara de calor, sin estar aún fuera de peligro, y los veterinarios estiman al menos una semana de hospitalización.

Los responsables de la colonia exponen que "los primeros gastos veterinarios ya ascienden a 220 euros, una cifra que previsiblemente aumentará". Desde Backstreet Cats se ha iniciado una petición de ayuda económica para poder afrontar el tratamiento y encontrar posteriormente un hogar de acogida o adopción para la gata. Además, Laura Navas está intentando localizar posibles testigos que puedan aportar información sobre lo ocurrido, "ya que está claro que alguien tuvo conocimiento del atropello y decidió abandonar al animal herido, cubriéndolo con un plástico".