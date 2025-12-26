Atienden a cuatro personas por intoxicación de humo en un incendio registrado en Albaida

Los hechos han ocurrido esta madrugada, pasadas las tres menos cuarto de la mañana. Cuatro personas han sido atendidas por los servicios sanitarios por intoxicación de humo tras registrarse un incendio en una vivienda situada en la localidad de Albaida. Desde la Policía Local explicaron que una patrulla respondió a los primeros avisos y avisaron al resto de los servicios de Emergencias: "Los agentes priorizaron garantizar la seguridad de los vecinos que aún permanecían en el interior del resto de la vivienda. Afortunadamente y gracias a la rápida llegada de todos los efectivos de emergencia, no se han producido víctimas mortales".

Cuatro vecinos fueron trasladados al hospital por intoxicación. "Desde la Policía Local queremos agradecer la rápida intervención de la Guardia Civil, Bomberos del Consorcio y servicios sanitarios. Juntos, al servicio de la ciudadanía", apostillan desde la Policía Local de Albaida.

El incendio se registró en una vivienda de la calle de la Ereta. Fuentes del Consorci han confirmado que "actuaron tres dotaciones de bomberos de Xàtiva y Ontinyent y sargento de Gandia. También inicialmente se desplazaron medios del Consorcio de Alicante por colaboración con zonas limítrofes".

A su vez, detallan que "el fuego afectó en la práctica totalidad una vivienda ubicada a la planta baja de un edificio de planta baja más tres alturas. Los bomberos tuvieron que evacuar al exterior a varios vecinos y vecinas con máscara de rescate, y se produjeron algunas atenciones sanitarias".

Accesos no autorizados a instalaciones municipales

Por otra parte, la Policía Local de Albaida confirmó a principios del mes de diciembre que "hemos tenido que intervenir en varias ocasiones para sacar a personas que habían accedido a instalaciones municipales sin autorización. A veces por desconocimiento, otros por acceso indebido como sortear accesos cerrados".

Así, recuerdan que "acceder a los locales municipales y dependencias oficiales para realizar actividades o reuniones sin la preceptiva autorización municipal es una infracción. Según la ordenanza Municipal reguladora de la convivencia ciudadana, estas conductas se consideran muy graves Y pueden ser sancionadas con multas de hasta 2.500 euros".