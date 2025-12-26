La empresa del Mercat de Reis de Xàtiva rectifica y no cobrará un pago adicional tras una denuncia

La empresa encargada del Mercat Medieval de Reis de Xàtiva rectifica y no cobrará finalmente un pago adicional que exigía a los artesanos que participan en el evento y que no estaba contemplado en el contrato. Los participantes denunciaron que la empresa que organiza el evento, La Fragua de Vulcano -integrada en Espectáculos AMB Producciones SL, adjudicataria del contrato-, pretendía cobrarles una tarifa que el pliego de condiciones del contrato no contemplaba y que, además, especificaba que no se podía cobrar a los artesanos y comerciantes. La empresa, según ha afirmado a Levante-EMV, alega que “hubo un error de interpretación del pliego”, y asegura que no se cobrará esta tarifa adicional.

Puestos y visitantes en el Mercat Medieval de Xàtiva, en una edición pasada. / Perales Iborra

El Mercat Medieval de Reis se celebra del 2 al 6 de enero de 2026 en la Plaça del Mercat y calles adyacentes, dentro de la programación navideña del Ayuntamiento de Xàtiva. Este 2026 será el primero que lo organiza la empresa Espectáculos AMB Producciones SL, a través de una de sus marcas, La Fragua de Vulcano. La firma se ha adjudicado el contrato lanzado por el ayuntamiento, tras años organizándolo otra mercantil, según explican desde el consistorio. Los artesanos y comerciantes que participan en el evento abonan un pago de 28 euros por metro lineal de ocupación de la vía pública de su puesto en el mercado, tal como especifica el pliego de prescripciones técnicas del contrato licitado. Pero este año, la empresa les reclamaba, además de ese pago de 28 euros, otro de 45 euros más IVA por metro lineal, “en concepto de gastos de gestión, vigilancia, animación y servicios auxiliares del mercado”.

Un artesano denunció este cobro “irregular” ante el ayuntamiento. Alertaba que la empresa comunicó a los participantes la “exigencia de un pago adicional” de 45 euros por vigilancia, animación y servicios auxiliares, y recordaba que en el pliego quedaba claramente especificado que no se podía reclamar esta tarifa. El documento expone la “declaración responsable mediante la cual el licitador se compromete a no aplicar una tarifa a los artesanos y comerciantes superior a la establecida como referencia para la determinación del valor del contrato y que se corresponde con la tasa por ocupación de vía pública, es decir: 28 euros por metro lineal de espacio ocupado”.

La denuncia también exponía que el contrato ya incluye la gestión y montaje del Mercat Medieval y censuraba que “la imposición de una tasa extra de 45 euros vulnera directamente el compromiso adquirido por la adjudicataria en su declaración responsable”. El denunciante ponía de manifiesto que, según ese documento, la empresa “no puede repercutir costes de gestión o servicios auxiliares de forma separada, ya que estos servicios son el objeto principal del contrato por el cual ya recibe una contraprestación”, y pedía al ayuntamiento que requiriera a la empresa el cese de este cobro adicional.

Un puesto en el Mercat Medieval de Reis de Xàtiva, en una edición pasada. / Perales Iborra

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva han explicado a Levante-EMV que habían recibido la denuncia y estaban comprobando si los hechos denunciados, el cobro de esa tarifa “irregular”, se estaba efectuando para tomar las medidas correspondientes. Indicaban que se había solicitado documentación a la empresa para comprobar un posible cobro irregular y señalaban que el consistorio cuenta con mecanismos para expedientar a la empresa, en caso de confirmarse los hechos. Apuntaban posibles medidas sancionadoras como, además de obligar a retornar el cobro indebido, una sanción económica o expedientar a la mercantil con no poder optar a licitaciones municipales en un plazo concreto.

Pero finalmente la empresa no cobrará esa tarifa adicional, según ha confirmado a este periódico. La Fragua de Vulcano ha explicado que “hubo un error de interpretación en el pliego, pero ya está subsanado e informados todos los interesados. Nuestra empresa solo cobrará 28 euros por metro lineal”, aseguraban a preguntas de este diario.

El Mercat Medieval de Reis en la Plaça del Mercat de Xàtiva, en una edición pasada. / Perales Iborra

La Fragua de Vulcano ha remitido un correo a los artesanos y comerciantes participantes en el Mercat Medieval de Reis de Xàtiva en el que les indica que “por un error de interpretación del pliego interpretamos que en el mercado de Xàtiva de Reyes podíamos cobrar una cantidad por gestión, cosa que no es correcta”, y añade que “si o parece bien, la cantidad que habéis abonado de más, la dejamos pendiente a descontar para el próximo mercado”.

Desde el ayuntamiento también han confirmado que la mercantil no reclamará la tarifa adicional y ponen de manifiesto que La Fragua de Vulcano ya ha trabajado en otros eventos organizados por el ayuntamiento, como la Fira dels Borja, y que “nunca ha habido ningún problema ni ninguna incidencia con la empresa”.