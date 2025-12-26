Una firma de ordenadores custom de Xàtiva diseña un equipo especial por el 10º aniversario del videojuego Rainbow Six
Center Gaming, con sede en Xàtiva, ha diseñado un ordenador exclusivo para Ubisoft, que será sorteado para participantes residentes en España
La empresa de ordenadores custom Center Gaming, afincada en Xàtiva, ha creado un ordenador exclusivo para Ubisoft inspirado en el videojuego Rainbow Six por el 10 décimo aniversario de la franquicia. El sorteo estará disponible a partir de las seis de la tarde de hoy.
Daniel Hellín, responsable de la empresa ha explicado que "el ordenador se ha construido desde cero, es un equipo personalizado con la temática del videojuego Rainbow Six, en colaboración con Ubisoft. ".
El El sorteo está organizado por Ubisoft, y las condiciones para participar se encuentran publicadas en sus plataformas oficiales de redes sociales.
Características del equipo
Tarjeta gráfica: Zotac Gaming RTX 5060 Twin Edge 8GB GDDR7.
Fuente de alimentación: Corsair RM850X
Almacenamiento: SSD 1TB Kingston M.2 2280 NV3 PCIe 4.0 (SNV3S1000G).
Memoria RAM: un kit DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz Corsair Vengeance.
Placa base: Gigabyte B850M Gaming (AMD AM5).
Procesador: AMD Ryzen 5 7600X (AM5) 4.7GHz, 38MB de caché.
Extras cedidos por Center Gaming para el proyecto:
Kit de 3 ventiladores Corsair iCUE LINK RX120 MAX.
Tiras LED Corsair iCUE LINK LS430.
¿Qué es la franquicia Rainbow Six?
Los amantes del mundo de los videojuegos seguramente sí conocerán la franquicia. Para todos aquellos legos en la materia cabe explicar que "Tom Clancy's Rainbow Six (abreviado frecuentemente como Rainbow Six) es una franquicia de videojuegos de disparos táctico en primera persona de Ubisoft, basada en las obras del escritor estadounidense Tom Clancy". El jugador forma parte de un equipo militar en uno de los shooters más conocidos desde hace año. Los juegos de la franquicia, que gozan de un éxito crítico y comercial, giran en torno a una unidad antiterrorista internacional ficticia llamada Rainbow
