Hospitalizan a tres personas en Xàtiva por un accidente múltiple en la A7

Tres personas fueron hospitalizadas ayer por la noche tras verse implicadas en un accidente múltiple en la A-7 a su paso por la comarca de la Costera. Así, fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) localizan el incidente en el término municipal de Rotglà i Corberà y explican que "a las 22:20 horas de ayer se alertaba de un accidente de tráfico entre varios vehículos en la A-7, en término municipal de Rotglà i Corberà. Hasta el lugar se desplazaron una unidad del Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU) y una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB)".

"Los servicios médicos asistieron a un hombre de 43 años por politraumatismo y a un hombre de 27 años y una mujer de 25 por contusiones. Las tres personas heridas fueron trasladadas al Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva", exponen las mismas fuentes sanitarias.

Por su parte, desde el Consorci de Bombers comentan que "efectivos del Consorcio de València actuaron anoche en un accidente con tres coches implicados al A-7 en Llanera de Ranes, con dotaciones de Xàtiva. El aviso se recibió a las 22:25 h. De uno de los vehículos los bomberos excarcelaron a una persona atrapada y la transfirieron a medios sanitarios".

Las incesantes precipitaciones afectaron al tráfico rodado. Las administraciones no cesan a la hora de pedir la máxima precaución en episodios como estos.