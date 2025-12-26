Marcos Morau: "Recibir premios por el mundo es agradable, pero hacerlo en tu ciudad de origen es especial"

El coreógrafo Marcos Mora Ureña -conocido artísticamente como Marcos Morau- ha recibido hoy la Medalla de Oro de Ontinyent, en un multitudinario acto que ha tenido lugar en la sala Gomis. Visiblemente emocionado, Morau ha atendido a Levante-EMV tras la cita, destacando el significado que el reconocimiento ha tenido para él: "Puedo decir que prácticamente vivo por todo el mundo por mi trabajo. Recibir premios fuera es bonito y agradable, pero hacerlo en tu ciudad, del lugar en el que naciste es especial. Vuelve al origen y ves que lo que has hecho, lo que has conseguido, se valora".

Familiares, amigos... todos los conocidos del director artístico han querido estar presentes: "Hemos vivido un gran ambiente, un ambiente de 'germanor', me he sentido muy arropado. A los 18 años salí de Ontinyent y he vivido en València, Nueva York y Barcelona, pero siempre vuelvo, al menos para Navidades y para los Moros y Cristianos. Puedo decir que ya no es el pueblo del que salí, pero al mismo tengo la sensación de que para mí Ontinyent es un refugio lleno de recuerdos. Creo que la gente que nos vamos de casa nos quedamos esos recuerdos y los recuperamos cuando volvemos, todo coge un aire de nostalgia".

Este mismo mes, el Ministerio de Cultural le concedió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2025: "A nivel oficial en España está el premio nacional que me dieron en 2013 y la Medalla, no hay nada superior. Luego, queda el premio Príncipe de Asturias, pero eso es un sueño. Cada premio es una responsabilidad".

El pasado mes de agosto, Morau fue pregonero de las fiestas de Ontinyent, coincidiendo en el primer año en que reciben la distinción de carácter internacional. En aquel Momento, el coreógrafo protagonizó un emotivo pregón con referencias al conflicto de gaza y la última actualidad: "Esta vez el parlamento ha sido más corto, ya que hemos mostrado un vídeo de 30 minutos para enseñarle a la gente qué es lo que hago. A veces, me pasa que gente de Ontinyent me conoce, pero no tiene claro cual es mi trabajo". "Eso sí, creo que no debemos olvidarnos de conflictos como el de Gaza. Si lo miramos bien, incluso seguimos peor... para que lo hemos interiorizado y normalizado. Es como si el tiempo fuera a dejar que las cosas se olviden, esto es un poco desesperanzador... hace unos meses la situación que se vive allí estaba en boca de todo el mundo y ahora ya sea por el blanqueamiento de Eurovisión o las declaraciones de gente como Donald Trump todo ha cambiado. La situación allí es muy delicada. En estas cosas lo que hay que tener es una postura humana".

La medalla de oro de Ontinyent supone el máximo reconocimiento honorífico que concede el consistorio. La ceremonia, conducida por el regidor de Cultura Álex Borrell, ha empazado con una actuación de la bailarina Julia Cambra. Luego se ha dado paso a la proyección de un video de cerca de treinta minutos de duración, en el que se ha repasado el recorrido profesional del premiado, su proyección internacional y su relación con Ontinyent. También intervenían dos de sus sobrinos en nombre de la familia para expresar el orgullo por los éxitos conseguidos, así como el afecto y el apoyo incondicional hacia Marcos, a pesar de las dificultades que comporta una carrera artística de alcance internacional.

Parlamentos

En su intervención, Marcos Morau también ha dedicado la concesión de la medalla a su familia y "a todas las personas que han formado parte de su camino vital y profesional", manifestando que “esta medalla que me ofrece mi pueblo, aunque lleva mi nombre, no es solo mía; es de mi familia, de la gente que me ha cuidado, de aquellos que estabais antes de que hubiera nada que celebrar”. Morau se ha referido a Ontinyent como “un mapa emocional, una manera de mirar y una escala de valores”, y ha remarcado que, a pesar de los viajes y las experiencias en todo el mundo, “hay cosas que se quedan dentro para siempre jamás”. En este sentido, ha asegurado que los reconocimientos recibidos “no me animan a descansar, sino a continuar trabajando con más rigor y responsabilidad”, añadiendo que “esta medalla no me hace mejor artista, pero sí me recuerda de donde vengo y donde quiero ir”. El coreógrafo aprovechó su intervención para hacer una defensa de la cultura, la educación y la empatía, especialmente en un contexto social complejo, remarcando que “si la cultura tiene que servir por algo, es para abrir la mirada y no cerrarla”.

Por su parte, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha destacado que “no entregamos solo una medalla, hacemos una afirmación colectiva sobre la importancia de la cultura y del reconocimiento de aquellas personas que han sabido mantener intacta su dignidad”, afirmó. Rodríguez destacó la excelencia de la trayectoria de Marcos Morau, pero también “la coherencia y ética de un gran artista”, con “una obra viva, en pleno crecimiento, con una proyección poderosa hacia el futuro”.

El alcalde ha enfatizado que "el arte de Morau forma parte de un espacio de resistencia y de belleza" y ha recordado que "crear implica también responsabilidad y posicionamiento". En este sentido, ha puesto en valor la capacidad del artista "para mantener su voz y sus valores, tanto si tiene ante él un teatro lleno como si habla sin foco”, destacando que “la firmeza no está reñida con la sensibilidad”. Rodríguez concluyó señalando que “una ciudad que sabe reconocer a sus creadores es una ciudad que se respeta a sí misma” y ha puesto de relevo que “allá donde va, el nombre de Ontinyent viaja con él”. “Ontinyent y su gente estamos profundamente orgullosos de tú” ha finalizado.

La tercera medalla de oro de Ontinyent La recibida hoy por Marcos Morau es la tercera medalla de oro que otorga la ciudad de Ontinyent. El tenista y entrenador Juan Carlos Ferrero recibió esta distinción honorífica en 2001 y en 2004 el exrector Esteban Morcillo la recogió en nombre de la Universitat de València.