¡Mejor imposible! Es el título de una película que me encanta de hace un montón de años, pero que cada vez que aparece cuando hago zapeo con el mando de la televisión, me quedo a verla, ¡y a veces me quita horas de descanso!

Me gusta ver la evolución de los personajes, como van cambiando su forma de ver las cosas y a las personas, como son capaces de cambiar sus hábitos y lo fácil que es para algunos lo complicado que es para otros, y el agradecimiento…

Deber ser por la Navidad que me ha venido esa película y ese título a la cabeza, y… ¿qué tiene que ver este rollo que les estoy contando con el Olímpic? Pues que, de momento, ¡Mejor imposible!

Se cerrará el año clasificados para la siguiente ronda de La Nostra Copa, a tres puntos de la promoción de ascenso, marcamos goles de falta directa y paramos penaltis, aguantamos en inferioridad, vamos conociendo a jugadores y sus posibilidades, aplaudimos cuando acaba un partido.

La película del Olímpic sigue… Tal vez acabemos como sus personajes. Tal vez recuperemos el hábito de bajar a La Murta, tal vez cambiemos la forma de ver a la directiva, plantilla y cuerpo técnico, tal vez mostremos agradecimiento por los que hacen unos “pocos”, demasiado “pocos”, por los aficionados, tal vez, como en la gran pantalla, acabe con un romance entre el club y la afición. Tal vez, como en el cine, tengamos un final feliz.

Es Navidad, tocar pedir deseos. ¡Feliz Navidad!