En Onda
¡Mejor imposible!
"El Olímpic cerrará el año clasificados para la siguiente ronda de La Nostra Copa y a tres puntos de la promoción de ascenso"
Félix Lluch
¡Mejor imposible! Es el título de una película que me encanta de hace un montón de años, pero que cada vez que aparece cuando hago zapeo con el mando de la televisión, me quedo a verla, ¡y a veces me quita horas de descanso!
Me gusta ver la evolución de los personajes, como van cambiando su forma de ver las cosas y a las personas, como son capaces de cambiar sus hábitos y lo fácil que es para algunos lo complicado que es para otros, y el agradecimiento…
Deber ser por la Navidad que me ha venido esa película y ese título a la cabeza, y… ¿qué tiene que ver este rollo que les estoy contando con el Olímpic? Pues que, de momento, ¡Mejor imposible!
Se cerrará el año clasificados para la siguiente ronda de La Nostra Copa, a tres puntos de la promoción de ascenso, marcamos goles de falta directa y paramos penaltis, aguantamos en inferioridad, vamos conociendo a jugadores y sus posibilidades, aplaudimos cuando acaba un partido.
La película del Olímpic sigue… Tal vez acabemos como sus personajes. Tal vez recuperemos el hábito de bajar a La Murta, tal vez cambiemos la forma de ver a la directiva, plantilla y cuerpo técnico, tal vez mostremos agradecimiento por los que hacen unos “pocos”, demasiado “pocos”, por los aficionados, tal vez, como en la gran pantalla, acabe con un romance entre el club y la afición. Tal vez, como en el cine, tengamos un final feliz.
Es Navidad, tocar pedir deseos. ¡Feliz Navidad!
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres constructoras se interesan por reactivar la urbanización fantasma de Càrcer
- La grúa se lleva más de 40 coches que impedían el montaje del mercadillo navideño de Castilla
- Una conocida cadena construye un nuevo supermercado en el polígono Alcodar de Gandia
- Se escuchaban coches y motos explotando. Parecía la guerra
- La ampliación del aparcamiento del hospital de Alzira permitirá a Ribera Salud volver a hacer caja
- El emotivo reencuentro entre un perro y su dueño en Tavernes de la Valldigna tras dos meses desaparecido: 'Myro lloraba y sus tutores, también
- El Gobierno acepta la petición de Pérez Llorca de eximir de IRPF las ayudas de la Generalitat por la dana
- La Aemet anuncia una Navidad bajo cero en Valencia: Lluvias, tormentas y temperaturas a la baja en los días más esperados de las fiestas