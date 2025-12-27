Denuncian esperas de un año para citas en traumatología del hospital de Ontinyent

La lista de espera en la atención sanitaria se “cronifica” y, en algunas especialidades, la demora llega a ser excesiva, especialmente para los enfermos que la sufren. Una paciente espera desde hace un año una cita de atención en traumatología en el hospital de Ontinyent. La afectada, que no recibe atención del servicio, ha recurrido al Síndic de Greuges para exponer su situación y que Sanitat atienda su petición.

La paciente explica que en enero de 2025 la traumatóloga solicitó cita en la consulta de rehabilitación por un problema de fascitis plantar permanentes (dolor en el talón y la planta del pie) que padece la afectada, pero casi un año después de que la facultativa solicitara esta cita, la enferma aún no ha recibido la citación por parte de Sanitat, que, además, ha comunicado que no saben cuando podrán citarse ni si podrá ser el próximo año. “Al ponerme en contacto con el servicio me dicen que veremos si el próximo año podré ser atendida”. El pasado mes de mayo, la afectada presentó una queja en el SAIP (Servicio de Atención e Información al Paciente) exponiendo su situación y la respuesta que obtuvo, un mes después, en junio, es que el retraso se debía al “déficit” de profesionales y al “exceso de trabajo”, pero “sin aportar ninguna solución efectiva a mi caso”, critica.

Entrada al hospital de Ontinyent, en una imagen de este viernes. / Perales Iborra

Ante la demora en la atención sanitaria, la paciente presentó una queja en el Síndic de Greuges, que en septiembre solicitó a la Conselleria de Sanitat un informe sobre este caso. La administración autonómica, a través de la directora de Gabinete del conseller, Marciano Gómez, trasladó al Síndic el pasado 22 de octubre, el informe de la dirección médica del Hospital General de Ontinyent, que se manifestaba en los mismos términos que el SAIP y alegaba la “gran demanda” de interconsultas en el servicio de rehabilitación RHB y la “falta” de facultativos en el centro ontinyentí. El informe de la dirección médica exponía “se priorizan las interconsultas según la urgencia o preferentes” y añadía que hay pacientes que esperan desde hace más tiempo que la denunciante. “Hay pacientes con la misma patología esperando a ser valorados desde el 2024. Y la interconsulta de la demandante es de enero del 2025, derivada de la consulta de COT”, reconociendo que la lista de espera en esta atención especializada supera el año.

La conselleria también justifica el retraso en la demanda. “Hay mucha demanda en este servicio por el gran número de patología urgente que recibimos” y aseguraba en la respuesta al Síndic que, desde la administración autonómica, están tomando medidas para paliar la demora. “Estamos adoptando todas las medidas y acciones organizativas oportunas para reducir las listas de demora existentes, por el bien de una buena atención sanitaria”, incidían en el informe de este caso. Apuntaban que la falta de profesionales en el hospital de Ontinyent se “está compensando” con los profesionales del hospital de Xàtiva, ambos integrados en el Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent. La conselleria declaró el Hospital General de Ontinyent como centro de difícil cobertura, una calificación que permite premiar a los sanitarios que acepten trabajar en el mismo, para poder cubrir las plazas vacantes, una calificación que se extendió a todo el Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent, para incentivar la cobertura de plazas en todo el área sanitaria.

El Síndic de Greuges, que remitió esta información de la conselleria a la paciente, contactó con ella posteriormente, el pasado 16 de diciembre para conocer su situación asistencial y saber si el hospital había atendido su petición, pero la afectada le comunicó que el Servici de Rehabilitació del departamento de salud aún no le había dado cita.

El síndic, Ángel Luna, considera “excesiva” la demora en la asistencia sanitaria y reclama a la Conselleria de Sanitat que “extreme al máximo la diligencia de las actuaciones de los centros sanitarios, para garantizar una protección integral de la salud” con la “adopción de las medidas y acciones organizativas oportunas” para cumplir con “la eficacia y la celeridad en la atención sanitaria”. Además, pide que implemente las acciones necesarias para, “cuánto más pronto mejor, citar” a esta paciente para ser atendida en el Servici de Rehabilitació del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent.