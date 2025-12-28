Las duras condiciones de vida en la Vall d’Albaida de la época islámica

Aunque las ficciones históricas tan de moda en los últimos años entretienen, la verdad es que los expertos siempre suelen puntualizar que la realidad de tiempos pasados fue bastante diferente a la descrita en las epopeyas literarias o los metrajes audiovisuales. A nadie se le escapa que las condiciones de vida de aquellos años eran mucho más duras que las actuales.

Así, vivir en la Vall d’Albaida de la dominación islámica era bastante diferente. No fue un camino de rosas. La arqueóloga italiana Alessia Larini firma la tesis doctoral titulada «Bioarqueología de las necrópolis islámicas de la Vall d’Albaida» , centrándose en el estudio y análisis de 82 individuos hallados en los contextos funerarios islámicos denominados Colata (o Tossalet del Calvari, Montaverner), Carrer Sants de la Pedra (Aielo de Malferit), Corba del Tirador (Ontinyent), l’Alba-III (Ontinyent), Camí dels Bordellets (Fontanars dels Alforins), Alfarrasí (Alfarrasí), l’Alianda Nord (Ontinyent) y Camí de Bocairent (Bocairent); todos pertenecientes a la comarca de la Vall d’Albaida.

Dicho estudio le permitió arrojar luz sobre diferentes aspectos (antropología y paleopatología) que quedaban «oscuros»: «La esperanza de vida era más corta que la de hoy, eso está claro. Estudiando poblaciones antiguas es de esperarse este hecho. Hablamos de periodos en los cuales no se disponían de antibióticos, y una simple infección podía representar una seria amenaza y conllevar la muerte. Entonces, es normal ver como la mortalidad afectaba a los individuos jóvenes (20-40 años) y, lastimosamente, a los niños. La mortalidad infantil estaba muy difundida, debido a alimentación, patologías y accidentes».

«Pero ojo: en la necrópolis de Alfarrasí, 16 individuos habían alcanzado la edad madura (>45 años) y esto es algo importante, ya que nos dice que estos individuos habían sobrevivido más de lo que era la esperanza de vida en aquel tiempo», expuso la especialista.

«En los análisis no se deducen episodios de violencia interpersonal. Es decir, que no hubo peleas entre comunidades cercanas. Podríamos pensar en individuos que se dedicaban a tareas agrícolas, con carga de pesos. Una vida que seguramente no tan fácil, desarrollada en base a los recursos disponibles. Pero la capacidad de adaptarse a un contexto nuevo y la sabiduría en materia de cultivos, hidráulica, etc… creo que fue de auxilio para estas poblaciones», prosiguió Alessia Larini.

Paleodieta

Otro de los aspectos en los que han hecho hincapié los trabajos ha sido el análisis de la paleodieta, aunque en este caso solamente se obtuvo suficiente material en la necrópolis de Colata (o Tossalet del Calvari) de Montaverner: «Este tipo de análisis, realizado a través de elementos trazas (Sr, Ba, Zn) y calcio (Ca) sirve para entender el tipo de dieta que tenían las poblaciones examinadas. En base a los resultados, se habla de un perfil mixto, es decir, una dieta que incluía tanto vegetales como proteínas de origen animal en proporciones diferentes», finalizó.

València y Jalance: las próximas dos paradas de sus estudios

La arqueóloga Alessia Larini se define como una «enamorada de la Comunitat Valenciana». Y ya tiene programada su próxima visita: «Voy a estudiar los restos de dos necrópolis: la de la calle San Vicente en la capital y otra situada en Jalance. Haré un estudio a nivel de antropología y paleopatología. No sé si podremos analizar algo de paleodieta, pero lo tenemos también como objetivo».

«Me han dicho que ambas necrópolis son de época islámica, pero en realidad es que lo tenemos que averiguar. No he conseguido encontrar las memorias de la excavación anteriores de momento, no puedo decir lo que opinaron los arqueólogos de aquel tiempo. Son la necrópolis de Calle San Vicente y Calle Calvario, respectivamente en Valencia y Jalance».

Consultada por su experiencia en la Vall d’Albaida, comentó que «la comarca tiene un gran potencial. El estudio realizado ha sido muy importante para mi formación profesional y estoy muy feliz de haber proporcionado datos nuevos sobre la época islámica en esta comarca». n