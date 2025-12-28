El temporal preocupa en Barxeta por la crecida del río y deja sin luz a Llutxent y Pinet

Aunque no ha sido la zona más castigada, el episodio de tormentas y lluvias torrenciales de este domingo ha generado situaciones de preocupación en distintos municipios de la Costera y la Vall d'Albaida.

En Barxeta, donde se acumulan cerca de 200 litros por metro cuadrado en lo que va de día, el alcalde Vicent Torregrosa ha comparecido a través de un video en torno a las 19 horas para advertir a los vecinos de una situación "complicada" , marcada por el crecimiento del río Barxeta, de la que no se prevé una mejoría en las próximas horas. Por eso, el primer edil ha rogado que se eviten desplazamientos innecesarios y ha pedido a los residentes "paciencia" y que se queden en casa resguardados.

Los principales accesos a la localidad de la Costera se encuentran cortados por riesgo de inundación del río Barxeta: no se puede circular ni por la carretera CV-575 que une Barxeta y Llocnou d'en Fenollet ni por la CV-600 que enlaza el primer municipio con Simat, donde el núcleo diseminado de Pla de Corrals ha registrado los mayores acumulados de lluvia torrencial de la jornada.

Granizo en la Vall

En Xàtiva, la situación de alerta ha obligado a suspender la tradicional carrera de San Silvestre y mantiene cortado el camino de Annauir a la altura del río Canyoles por peligro de desbordamiento, así como la carretera entre la pedanía de torre de Lloris y Manuel.

En la Vall d'Albaida, las tormentas han dejado granizo de bastante intensidad en diversas localidades como Llutxent, donde se han registrado imágenes de calles convertidas en torrentes de agua y cubiertas de un manto blanco. Además, Iberdrola ha informado de una avería general en este municipio que obliga a cortar el suministro eléctrico en todo el pueblo durante una hora, según ha comunicado el ayuntamiento en torno a las 19 horas. En Pinet, los vecinos también llevan sin luz varias horas, toda la tarde, desde las 14 h. En Benigànim, los bomberos han intervenido por avisos de bajos y garajes anegados por la lluvia.