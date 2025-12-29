Albaida saca adelante el segundo presupuesto de la legislatura tras la moción de censura

El Ayuntamiento de Albaida ha aprobado el segundo presupuesto de la legislatura, que asciende a 6,3 millones de euros, con los votos favorables de los seis regidores del Partido Popular y el regidor no adscrito.

El alcalde, Juan Carlos Roses, asegura que se trata de “unas cuentas realistas y responsables, que han sido posible gracias al esfuerzo realizado durante estos dos años de gobierno”.

Roses explica que en 2025 el ayuntamiento ha amortizado de manera anticipada un préstamo de más de 430.000 euros, una medida que permitirá disponer de unos 200.000 euros anuales para destinarlos a inversiones y a la mejora de los servicios municipales.

Gracias a esta reducción de la deuda, el presupuesto contempla varias inversiones importantes, entre las cuales se encuentran la reforma de la calle Verge de Remei, donde se renovarán las canalizaciones de agua potable y se mejorará el alcantarillado; una inversión de 10.000 euros en una estación de bombeo para solucionar los problemas de aguas residuales al barrio del Aljorf; y 25.000 euros para la renovación de los equipos informáticos del Ayuntamiento.

El alcalde ha subrayado que “todas estas inversiones se llevarán a cabo sin aumentar los impuestos y manteniendo todos los servicios municipales”, y ha añadido que “hemos venido a solucionar problemas y estamos en el camino correcto”.

Reducción de la deuda en 1,7 millones en dos años

Roses recuerda también que, cuando el actual equipo de gobierno accedió al Ayuntamiento en enero de 2024, se encontró con una deuda próxima a los 7 millones de euros, cosa que suponía un nivel de endeudamiento superior al 110% del presupuesto municipal. En menos de dos años, esta deuda se ha reducido en 1,7 millones de euros, situándose actualmente en 5,3 millones, y la previsión es que, al finalizar en 2026, el endeudamiento municipal se sitúe alrededor del 70% del presupuesto, continuando así la reducción progresiva de la deuda.

Además, el ayuntamiento ha conseguido mejorar de manera notable el periodo medio de pago a proveedores, que ha pasado de 119 días a 24 días, cumpliendo con el plazo legal de 30 días y ofreciendo mayor seguridad a las empresas que trabajan con el consistorio.

Con este presupuesto, el consistorio de Albaida da un paso firme hacia un futuro más estable, equilibrado y esperanzador, avanzando en la reducción de la deuda heredada, manteniendo servicios y mejorando las infraestructuras, sin aumentar impuestos ni recortar prestaciones