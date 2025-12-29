El Ayuntamiento de Barxeta confirma que varios caminos rurales siguen cortados por las lluvias
Desde el consistorio piden "máxima precaución" tras registrarse más de 200 litros acumulados en el temporal
El Ayuntamiento de Barxeta ha pedido a los vecinos "máxima precaución" a la hora de circular por los caminos rurales del término municipal tras el fuerte episodio de lluvias registrado este fin de semana, en el que se llegaron a acumular hasta 200 litros en la zona.
Así, desde el consistorio han compartido un aviso para sus vecinos en el que piden que intenten no circular por los caminos rurales por los desperfectos ocasionados por la intensa lluvia de ayer. Así, detallan que se puede circular por el Camí de Rafelguaraf "con precaución". A su vez, especifican que el Camí de l'Assut hacia el Pla de Corrals, el Camí de l'Ametlere, el Camí rural de Quatretonda a Barxeta y de Quatretonda al Pla de Corrales están cerrados. A su vez, el Camí de Pla de Xeca a la Foia también está cerrado en el cruce de la Guiterrata a causa de la caída de un pino.
La situación también causó que durante el fin de semana se vieran cerradas algunas carreteras, aunque las previsiones apuntan a una mejoría del tiempo y a la apertura de todas las vías.
Esta mañana, el alcalde Vicent Torregrosa ha confirmado que están estudiando la posibilidad de pedir la declaración como "zona catastrófica" tras "verse afectado más del 40 % del término municipal por el temporal".
- Directo lluvias en Valencia: Protección Civil envía el ES-Alert a toda la provincia de Valencia
- La Aemet activa el aviso rojo por lluvias en Valencia
- Luto en la hostelería valenciana: la familia de 'El Coso', marcada por el éxito y la tragedia en Indonesia
- Juanfran Pérez Llorca: 'No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
- Más de 200 litros por metro cuadrado en unas horas: Los municipios de Valencia donde más llueve
- Carreteras cortadas en Valencia por la lluvia: la A-7 y la A-3, con problemas
- Emergencias envía un ES Alert a toda la provincia de Valencia por posibles inundaciones
- La lluvia descarga con fuerza en la Ribera: Un coche atrapado, caminos cortados y alcantarillas colapsadas