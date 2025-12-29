El Ayuntamiento de Barxeta confirma que varios caminos rurales siguen cortados por las lluvias

El Ayuntamiento de Barxeta ha pedido a los vecinos "máxima precaución" a la hora de circular por los caminos rurales del término municipal tras el fuerte episodio de lluvias registrado este fin de semana, en el que se llegaron a acumular hasta 200 litros en la zona.

Así, desde el consistorio han compartido un aviso para sus vecinos en el que piden que intenten no circular por los caminos rurales por los desperfectos ocasionados por la intensa lluvia de ayer. Así, detallan que se puede circular por el Camí de Rafelguaraf "con precaución". A su vez, especifican que el Camí de l'Assut hacia el Pla de Corrals, el Camí de l'Ametlere, el Camí rural de Quatretonda a Barxeta y de Quatretonda al Pla de Corrales están cerrados. A su vez, el Camí de Pla de Xeca a la Foia también está cerrado en el cruce de la Guiterrata a causa de la caída de un pino.

Aviso a la ciudadanía compartido por el Ayuntamiento de Barxeta / Levante-EMV

La situación también causó que durante el fin de semana se vieran cerradas algunas carreteras, aunque las previsiones apuntan a una mejoría del tiempo y a la apertura de todas las vías.

Esta mañana, el alcalde Vicent Torregrosa ha confirmado que están estudiando la posibilidad de pedir la declaración como "zona catastrófica" tras "verse afectado más del 40 % del término municipal por el temporal".