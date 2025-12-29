Un concierto en la Llosa de Ranes recauda más de 1.000 euros para las familias de niños con cáncer

El pasado domingo 28 de diciembre, el Auditorio de La Llosa de Ranes se convirtió en el epicentro de la solidaridad con la celebración del concierto “Cada nota, un somriure”, organizado por la Fundación Sanganxa a beneficio de Aspanion, asociación de familias de niños con cáncer de la Comunitat Valenciana. El evento, que conmemoraba los 40 años de trayectoria de la asociación, logró recaudar un total de 1.085€ gracias a la venta de entradas y a las aportaciones de la Fila 0.

La jornada estuvo marcada por una meteorología adversa; sin embargo, la organización decidió seguir adelante con el concierto por respeto al compromiso de los más de 65 músicos profesionales que se desplazaron desde puntos tan diversos de la geografía española como Palma de Mallorca, Cuenca, Ciudad Real y distintas comarcas de Valencia y Alicante. La complejidad de coordinar las agendas de estos músicos profesionales, que acudieron de forma totalmente altruista, hizo que la voluntad de celebrar el homenaje prevaleciera, resultando en un éxito de convocatoria y un concierto de una calidad excelente.

Un momento del concierto solidario en la Llosa de Ranes. / Fundación Sanganxa

Bajo la dirección de Jose Enrique Martínez Esteve, la Banda de la Fundación Sanganxa interpretó un repertorio exigente y cuidadosamente seleccionado para transmitir las distintas etapas que viven las familias de Aspanion. Desde el carácter festivo de piezas como “Festivo” de Edward Gregson o “Magic Overture” de Thomas Doss, hasta la crudeza y posterior luz de “Popcopy” de Scott McAllister, el público pudo realizar un viaje emocional que tuvo su punto álgido con la interpretación de “Remember Me”, en recuerdo de los niños y niñas que ya no están.

Diez años de la Fundación Sanganxa

Una vez más, se demuestra la importancia de este nexo de unión entre la música y la solidaridad, y cómo esta nos hace vivir a cada uno sentimientos y recuerdos diferentes. El concierto concluyó con el pasodoble “Junts per la Música”, de Martínez Gallego, una pieza que celebra también los 10 años de actividad de la Fundación Sanganxa. Con este evento, la Fundación reafirma su compromiso con la sociedad, demostrando que la música es la mejor aliada para unir esfuerzos en la lucha diaria contra las enfermedades y adversidades y generar así esperanza.