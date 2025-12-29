Crece la tensión en el Mercat de Xàtiva entre vecinos e incívicos: "Muy bien, meando delante de mis hijos"

Es una situación reincidente, que ocurre cada fin de semana. La agrupación de pubs y zonas de ocio nocturno en las inmediaciones del Mercat de Xàtiva causa que las aglomeraciones en esta porción del casco antiguo vayan a más. El boom del tardeo y las celebraciones de empresas por Navidad ha llevado la situación a cotas casi insostenibles. Y los vecinos ya se han cansado de la repetición de episodios de escasa higiene: muchos son los visitantes que no dudan a la hora de orinar -e incluso defecar- en plena calle cada fin de semana. O no quieren esperarse a tener turno en los baños de los mencionados locales de ocio. O no tienen ningún pudor en demostrar conductas incívicas y de escasa higiene.

Y la tensión aumentó el pasado fin de semana. Así se observa en las imágenes difundidas por la asociación Casc Antic Digne i Viu, en las que una residente de la zona se encara con varios adultos que estaban orinando en plena calle, alguno muy cerca del portal de una casa: "Muy bien, meando en la calle, delante de mis hijos" les espeta. Incluso, alguno de ellos no duda a la hora de encararse con ella y recriminarle que los estuviera grabando. No hay arrepentimiento en su contestación. En otro vídeo grabado en otra calle de las inmediaciones de la Plaça del Mercat se puede ver restos de papel y excrementos dejados por gente tras defecar en plena calle.

La asociación Casc Antic Digne i Viu ha compartido las imágenes reclamando mayor actividad punitiva contra estos hechos al Ayuntamiento: "El vecindario está harto ayuntamiento de Xàtiva. Vergüenza indecente y los delincuentes encarándose con los vecinos sin que la policía haga ni acto de presencia. ¿De parte de quién está el Ayuntamiento? ¿De los vecinos/as que pagan sus impuestos y sólo desean vivir? No lo parece", lamentan.

Desde el Ayuntamiento confirmaron la imposición de hasta diez multas por orinar en la calle el sábado 20 de diciembre, cuando en la zona se juntaron hasta 1000 personas en hora punta según la Policía Local. También defienden el refuerzo de los servicios de limpieza. Sin embargo, los vecinos piden más presencia policial y la interposición de más denuncias para parar estas conductas incívicas.