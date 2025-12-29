La diputación inyecta 300.000 euros a El Palomar para comprar los terrenos de la futura residencia de mayores

La Diputación de València, a través del área de Cooperación Municipal, ha aprobado la concesión de una subvención directa de 300.000 euros al Ayuntamiento de El Palomar para la adquisición durante este 2026 de más de 29.000 metros cuadrados de terrenos, una superficie equivalente a cerca de tres hectáreas, destinados a la futura construcción de una residencia para personas mayores en este municipio de 590 habitantes de la Vall d'Albaida.

La vicepresidenta primera y diputada de Cooperación Municipal, Natàlia Enguix, ha subrayado que “esta actuación refleja el papel esencial de la Diputación como institución al servicio de los pueblos, especialmente de aquellos municipios pequeños que no disponen de recursos suficientes para afrontar por sí solos inversiones estratégicas de este calibre”. En este sentido, Enguix ha destacado que “la Diputación debe estar donde más se la necesita, garantizando igualdad de oportunidades con independencia del tamaño del municipio”.

La actuación subvencionada tiene como objetivo la compra de un ámbito de suelo de 29.206 metros cuadrados, necesario para la implantación de la futura residencia, e incluye tanto el coste de adquisición de los terrenos como los gastos asociados a la operación, como notaría y registro de la propiedad. Esta fase previa resulta determinante para poder planificar el desarrollo posterior del proyecto y avanzar en la dotación de infraestructuras sociales básicas en el municipio.

En este contexto, la diputada ha recordado que esta ayuda se inscribe en la línea de trabajo marcada por el acuerdo de gobierno, que sitúa “el municipalismo y el apoyo a los pueblos más pequeños como uno de los ejes centrales de la acción de gobierno en la Diputación de València”.

En la misma línea, el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha recalcado que la institución provincial “está donde hace falta, tendiendo la mano a los municipios y actuando en todos los ámbitos necesarios para mejorar la vida de la ciudadanía”. “Nos marcamos el objetivo de vertebrar la provincia y estamos trabajando en ello para que no haya pueblos de primera y de segunda y garantizar así que todos los valencianos y valencianas tengan los mismos servicios”, ha defendido.

Una ayuda "fundamental" para e lproyecto

Por su parte, el alcalde de El Palomar, Jordi Vila, ha valorado muy positivamente el respaldo de la Diputación y ha señalado que “para un municipio pequeño como el nuestro, esta subvención es fundamental para poder avanzar en un proyecto largamente demandado por el vecindario”. Vila ha explicado que “la futura residencia permitirá que nuestras personas mayores puedan seguir viviendo en su pueblo, cerca de sus familias y de su entorno, algo que tiene un enorme valor social y humano”.

Además, el alcalde ha añadido que “la Diputación demuestra con hechos que es la institución de los pueblos, porque entiende nuestras limitaciones y nos acompaña en proyectos que, sin su apoyo, serían inviables”. En este sentido, ha destacado que “este tipo de ayudas permiten a los municipios pequeños planificar su futuro con mayor seguridad y ambición”. Finalmente, Natalia Enguix ha insistido en que “la Diputación de València tiene como objetivo desarrollar los municipios más pequeños y garantizar un equilibrio territorial real”, y ha concluido que “acciones como esta confirman una manera de gobernar centrada en el municipalismo, en la cooperación y en la mejora directa de la calidad de vida de las personas”.