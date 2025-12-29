Finaliza una nueva temporada del festival de Circo y Teatro de Ontinyent pese a la lluvia

La lluvia registrada durante el pasado fin de semana no impidió que finalizará la XIV edición del Festival de Circo y Teatro de Ontinyent, que desde el pasado 20 de diciembre ha llevado espectáculos a diferentes espacios escénicos de la ciudad. Algunos de los últimos espectáculos previstos al aire libre tuvieron que ser trasladados a recintos cubiertos como la Sala Gomis y el Teatro Echegaray, "contándose en todos los casos con una elevada afluencia de espectadores y espectadoras de todas las edades", según apuntan desde el Ayuntamiento, organizadores del evento.

La regidora de Fiestas y Tradiciones y coordinadora del festival, Àngels Muñoz, agradecía “la buena acogida que hemos tenido un año más pese al tiempo variable de estos días. Tuvimos que suspender una de las sesiones del primer fin de semana y hemos trasladado algunos espectáculos de este último, pero la gente está volcada con el Festival, y allá donde se han hecho representaciones hemos tenido una buena respuesta de familias que han querido disfrutar de una programación que nos ha servido para contar con disciplinas de circo muy variadas, divertidas y espectaculares”. Muñoz daba las gracias “a todas las personas que se han implicado en esta nueva edición del festival, y a todas las que están poniendo el mejor de ellas para atraer gente en nuestras calles en estas fechas navideñas”.

La edición de este año se cerraba con cinco espectáculos entre viernes y domingo de este pasado fin de semana. El viernes por la tarde tenía lugar la actuación en la Plaza Mayor de la compañía Moi Jordana, con un taller de malabares. El sábado, la compañía “Nostraxladamus” era protagonista de una doble actuación. Por la mañana tenía lugar el espectáculo de funambulismo “Al Filo” en la Sala Gomis, y por la tarde en la Plaza de la Coronación “Nata”, que mezclaba circo y humor con juegos acrobáticos y poesía visual.

Finalmente, el domingo por la mañana en la Sala Gomis la Compañía “Pessic de Circ” representaba “Sidecar”, un espectáculo de acrobacias, y por la tarde, el festival tenía una última actividad a las 18:00 horas al Teatro Echegaray con la veterana compañía Kanbahiota y el pre-estreno nacional de su espectáculo multidisciplinar “Play Time”, con circo, el teatro, música y danza. El festival ha formado de la programación municipal navideña “Ontinyent Ilusiona”, que está incluyendo cerca de 50 actividades por toda la ciudad en estas fechas.