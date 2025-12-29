Luto en el Ontinyent 1931 por la muerte del exjugador Fernando Martín en Indonesia

El fallecimiento en Indonesia del valenciano Fernando Martín y sus tres hijos tras partirse en dos el barco en el que viajaban ha causado una honda conmoción en Ontinyent. No en vano, Martín fue jugador de la primera plantilla del Ontinyent 1931 en la temporada 2013-14 y desde el club han querido mostrar sus condolencias a su familia y allegados: "Desde el Ontinyent 1931 CF queremos mostrar nuestras condolencias por la muerte de Fernando Martín, exjugador del Ontinyent CF en la temporada 2013/2014, y de sus 3 hijos. Muchos ánimos a la familia y amigos. Descansan en paz".

Además de en el Ontinyent 1931, Martín también vistió la camiseta del Benidorm CF, la Cultural y Deportiva Leonesa, en el CD Alcoyano y el FC Cartagena durante su extensa carrera como futbolista, entre otros equipos. Posicionado en la defensa, era un jugador serio, duro, comprometido. Actualmente entrenaba al Valencia CF Femenino B.

Continúa la búsqueda

La tragedia ocurrida en Indonesia ha golpeado la Comunitat Valenciana. Las tareas de búsqueda de los cuerpos continúan y hoy se ha confirmado el hallazgo del cuerpo de una de las menores que han perdido la vida.

La familia ha emitido un comunicado confirmando sus intenciones de esperar en Indonesia hasta encontrarlos a todos:

Este es el comunicado íntegro de la familia:

"Lamentamos confirmar el fallecimiento de uno de los tres menores desaparecidos, cuyos restos mortales han sido recuperados en el desarrollo de las labores de búsqueda. Rogamos una oración por todos ellos y, en la medida de lo posible, pedimos que se preserve su identidad. En estos momentos de indescriptible dolor, solicitamos que se mantenga la consideración y respeto a la intimidad de nuestras familias. Agradecemos todo el apoyo que estamos recibiendo, tanto en España como en Indonesia, y confiamos en que las labores de búsqueda continuarán No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos".