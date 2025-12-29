Montaverner homenajea a 16 parejas con motivo de sus Bodas de Aluminio, Plata y Oro

16 parejas de Montaverner fueron homenajeadas este domingo por el ayuntamiento y la Parroquia de San Juan y Santiago con motivo de sus Bodas de Aluminio, Plata y Oro, celebrando 10, 25 y 50 años de matrimonio, respectivamente.

El emotivo acto comenzó a las 11:30 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento, donde el alcalde, acompañado por la Corporación Municipal, hizo entrega de un distintivo y una planta de Navidad a cada una de las parejas homenajeadas. El gesto simboliza el agradecimiento de la comunidad hacia estos matrimonios que han compartido años de vida y amor.

"Hoy celebramos no solo el amor y la unión de estas parejas, sino también el compromiso, la dedicación y los valores que representan. Ellos son un ejemplo para nuestro pueblo, demostrando que el paso del tiempo fortalece los lazos y las relaciones. Es un honor para nosotros poder rendirles este pequeño homenaje", aseguró el alcalde de Montaverner, Jorge Boluda, durante su intervención.

El evento concluyó con un ágape para todos los asistentes, donde se compartieron momentos de alegría y camaradería.

Respeto mutuo y convivencia

A las 13:00 horas, se celebró una misa en la Parroquia de San Juan y Santiago en conmemoración del Día de la Sagrada Familia. La ceremonia, presidida por el párroco de la localidad, destacó los valores del amor, el respeto mutuo y la convivencia.

Este acto, que se ha convertido en una tradición anual, resalta el valor de la familia y el esfuerzo de aquellos que, con el paso de los años, siguen unidos. El Ayuntamiento de Montaverner se mostró orgulloso de poder compartir este día tan especial con los matrimonios homenajeados.