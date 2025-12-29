Ontinyent destina más de 80.000 euros para ayudas a empresas que acuden a ferias comerciales

El Ayuntamiento de Ontinyent ha incrementado en 2025 "un 34% el importe total de las ayudas otorgadas a empresas locales para la participación en ferias comerciales, misiones comerciales y la elaboración de catálogos, en comparación con el año anterior", según apuntan desde el consistorio. Fuentes municipales detallan que "en conjunto, las subvenciones concedidas en estas dos líneas han pasado de los 60.000 euros otorgados en 2024 a los 80.451,14 euros concedidos en 2025, como resultado del aumento de la dotación presupuestaria municipal".

La regidora de Promoción Económica del Ayuntamiento de Ontinyent, Natàlia Enguix, destacaba que “ante la buena respuesta continuada del tejido empresarial a estas ayudas, decidimos aumentar la dotación económica para continuar apoyando a las empresas como generadoras de ocupación y actividad económica en la ciudad, y los resultados han sido muy positivos”. "En el caso de la participación en ferias y misiones comerciales, en 2024 se concedieron cerca de 30.000 euros entre las empresas beneficiarias, mientras que en 2025 el importe otorgado ha ascendido a 38.763,58 euros. En cuanto a la elaboración de catálogos, en 2024 se concedieron 30.000 euros y en 2025 el importe se ha elevado hasta los 41.687,56 euros. En total, la convocatoria de este año ha contado con 30 empresas beneficiarias, 12 para las ayudas a ferias y 18 en los catálogos", prosiguen las mismas fuentes.

"Este año, el incremento de las partidas presupuestarias, que han pasado de 30.000 a 45.000 euros en cada una de las dos líneas, ha permitido que la mayoría de las empresas solicitantes hayan podido obtener el importe máximo que permiten las bases reguladoras. En concreto, las ayudas podían llegar hasta el 75% del presupuesto subvencionable, con un máximo de 3.000 euros en el caso de la elaboración de catálogos, y de 5.000 euros en el caso de la participación en ferias, con un límite máximo de tres ferias subvencionables por empresa", comentan.

Natàlia Enguix explicaba que “el objetivo de estas ayudas es facilitar que las empresas locales puedan mejorar su visibilidad, abrir nuevos mercados y reforzar su competitividad, tanto a través de la presencia en ferias y misiones comerciales como con herramientas de promoción como los catálogos”. "Desde la puesta en marcha de estas subvenciones en el año 2017, el Ayuntamiento de Ontinyent acumula ya 541.076,37 euros otorgados en un total de 322 ayudas a empresas locales. De estas, 160 corresponden a la participación en ferias y misiones comerciales, con un importe global de 262.990,28 euros, y 162 a la elaboración de catálogos, con un importe total de 278.086,09 euros", apostillan.

Y recuerdan que "las ayudas se conceden mediante el sistema de concurrencia competitiva. En la última convocatoria, en el caso de las ferias y misiones comerciales, eran subvencionables los gastos correspondientes a acontecimientos celebrados entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, y facturadas dentro de este periodo". Según señalaba la regidora, “este periodo no coincide con el año natural, pero permite agilizar los trámites administrativos, puesto que las empresas pueden hacer coincidir la solicitud de la ayuda con la justificación de los gastos”.