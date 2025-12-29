La Pobla del Duc mejora el Camino de Beniolit con una inversión 80.420,64 euros.

El Ayuntamiento de la Pobla del Duc ha llevado a cabo las obras de pavimentación de un tramo del Camino de Beniolit, "una actuación prioritaria para garantizar unas mejores condiciones de acceso a una de las zonas con mayor concentración de parcelas agrícolas de regadío en producción del término municipal", según apuntan desde el consistorio.

A su vez, las mismas fuentes municipales comentan que "los trabajos han supuesto la mejora integral de un tramo de unos 600 metros, con una actuación adaptada a las características del terreno como la pavimentación con hormigón en las zonas de mayor pendiente, pavimento bituminoso en las zonas más planas, ejecución de cunetas de hormigón y limpieza general del camino, acabando así con los problemas habituales de socavones, acanalamientos y degradación del firme provocados por el tráfico agrícola y los episodios de lluvia".

El regidor de Agricultura señalaba que "esta obra es una respuesta directa a las necesidades del sector agrario local. El Camino de Beniolit es esencial para el acceso a explotaciones agrícolas activas y en plena producción, y su mejora repercute directamente en la seguridad, el tiempo de trabajo y los costes de los agricultores y agricultoras".

"La actuación se ha realizado dentro del marco de las ayudas de la Consellería de Agricultura, Ganadería y Pesca para el acondicionamiento de caminos rurales, pero ha contado también con una aportación económica municipal, reafirmando así el compromiso del Ayuntamiento con la inversión en infraestructuras rurales", prosiguen desde el consistorio.

En este sentido, el alcalde de la Pobla del Duc ha destacado que "a pesar de contar con el apoyo otras administraciones, el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo presupuestario propio porque consideramos que los caminos rurales son una prioridad. Destinar recursos municipales a este tipo de actuaciones es invertir en economía local, en ocupación y en futuro".

"El presupuesto total de la obra ha ascendido a 80.420,64 euros (IVA incluido), con una combinación de financiación procedente de la subvención autonómica y de fondos propios municipales, permiten así, ejecutar una actuación completa y duradera, con una vida útil muy superior a la situación anterior del camino", comentan.

Desde el consistorio se ha remarcado que "esta obra se inscribe dentro de una estrategia continuada de mejora de la red de caminos rurales del municipio, con el objetivo de reforzar el sector primario, garantizar unas infraestructuras adecuadas para apoyar real a las personas que trabajan la tierra".