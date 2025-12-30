Amputan de nuevo los dedos de las figuras del belén de Ontinyent

Ha vuelto a ocurrir. Las figuras del belén de Ontinyent han vuelto a sufrir roturas. En este caso, dos de las figuras -San José y la Virgen María- han perdido varios dedos. El incidente ha ocurrido durante la pasada noche y se suma al sufrido durante la primera quincena del presente mes, cuando la Virgen sufrió la amputación de un brazo. Y al registrado el año pasado en el mismo montaje.

La concatenación de episodios lleva a pensar en un acto vandálico. Sin embargo, desde el consistorio creen que se trata de accidentes, que ocurren cuando la gente se toma fotos con las figuras. Así lo ha explicado el concejal Jordi Vallés tras ser consultado por Levante-EMV: "Ahora tenemos dos figuras con dos dedos amputados. Son elementos en alto, que pueden romperse en un descuido si la gente se apoya. El nuestro es un belén interactivo, donde la gente va a hacerse fotos".

Vallés también ha confirmado que el consistorio se va a poner en contacto con la misma firma local con la que ya han trabajado en los episodios anteriores para tener las figuras arregladas para los actos de la Adoración de los Reyes Magos del 5 de enero: "Ahora son fechas en la que la gente está de vacaciones, es un poco más difícil, pero tendrá solución".

"Nosotros tenemos claro que habrá sido una accidente, los dedos estaban en el mismo sitio. No creemos que sea un acto vandálico", ha afirmado el concejal de Obras.

El Ayuntamiento, de nuevo, volverá a asumir el coste de la reparación de las figuras.