El Ayuntamiento de Bocairent aprueba el presupuesto para 2026 sin votos en contra

El pasado viernes, 26 de diciembre, el pleno del Ayuntamiento de Bocairent celebró una sesión extraordinaria para debatir el presupuesto municipal de 2026. Este se aprobó con los votos a favor del PSPV-PSOE y las abstenciones tanto del Partido Popular como de Compromís, de forma que la propuesta presentada no recibió ningún voto en contra.

Desde el consistorio apuntan que "las cuentas municipales para el año que viene prevén un incremento de un 5,54%, es decir, 251.229,92 euros más respecto de 2025". Según explicó el alcalde Xavier Molina, "el aumento se debe principalmente a tres motivos: el cambio en la tasa de recogida de basura, la aportación de nuevos ingresos por la gestión directa de actividades y el incremento de las transferencias tanto de la Diputación de València como del Gobierno de España".

"Así, el Ayuntamiento contará con un importe global de 4.784.590,26 euros, que destinará a las diferentes partidas de gasto sin ningún tipo de endeudamiento", prosiguieron las mismas fuentes municipales. Xavi Molina expuso durante la sesión plenaria "los cinco ejes que prioriza el presupuesto 2026: reforzar los servicios públicos municipales; apostar por el tejido asociativo del pueblo; consolidar las políticas sociales y la atención a las personas; poner en marcha proyectos estratégicos para el desarrollo local, y cumplir con compromisos adquiridos con el vecindario".

Respecto del primer eje, el también concejal de Recursos Económicos destacó "aspectos como los siguientes: el cumplimiento de los acuerdos con el personal municipal para la revisión salarial o la aplicación de la relación de puestos de trabajo en la residencia; la apuesta por la gestión directa de las actividades deportivas y las escuelas lúdicoeducativas, y la climatización de instalaciones como la escuela infantil municipal, el aulario de infantil o las habitaciones de la residencia de la tercera edad, “con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios”.

En cuanto a la apuesta por el tejido asociativo del pueblo, el primer edil señaló que "el presupuesto 2026 destina 224.554,50 euros a las entidades locales. Además, puso de manifiesto el incremento de las aportaciones a la Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer, que se convierte en la subvención municipal más elevada y llega a 25.000 euros, o de ACIF Mariola Verda y la Agrupació de Comerços i Serveis de Bocairent, que crecen las dos más de un 20%".

"El tercer eje de consolidar las políticas sociales y la atención a las personas se ve reflejado en la parte del presupuesto destinada a ámbitos como la residencia de la tercera edad o la escuela infantil municipal", apuntaron. Igualmente, Xavi Molina informó !del reforzamiento de las partidas de Igualdad, la creación de partidas específicas de Diversidad y la incorporación de las escuelas ludicoeducativas, un instrumento básico para la conciliación familiar".

Respecto a los proyectos estratégicos para el desarrollo local, el alcalde de Bocairent destacó "que las próximas cuentas municipales prevén la redacción de los documentos iniciales para el desarrollo urbanístico de una nueva fase de Els Vilars, que estará vinculada a un segundo acceso al casco urbano. Y, por otro lado, la redacción del proyecto de una nueva línea eléctrica para reforzar la potencia eléctrica del polígono de El Regadiu".

Por último, Molina dio cuenta de "un quinto eje, basado en el cumplimiento de compromisos adquiridos con el vecindario. En este sentido, el presupuesto incorpora los proyectos ganadores tanto de los presupuestos participativos como de los presupuestos participativos jóvenes. Igualmente, quedan reflejados aspectos como la continuidad de la carpa municipal para las noches de fiesta de los Moros y Cristianos, o un nuevo incremento de las ayudas a deportistas locales".

Durante sus intervenciones, los portavoces de los grupos municipales de la oposición, Blas Ferre y Javi Vañó, calificaron la propuesta de “continuista y poco ambiciosa”. Sin embargo, tanto el Partido Popular como Compromís optaron por lo que definieron como “abstención constructiva” respecto de la propuesta elaborada por el equipo de gobierno y defendida por el portavoz del PSPSV-PSOE, Sergio Gandia.