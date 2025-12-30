La festividad del día de los Reyes Magos espera a la vuelta de la esquina y muchos son los Ayuntamientos que están acabando de perfilar una de las citas que los más pequeños esperan cada año: la Cabalgata de los Reyes Magos.

Las clásicas imágenes de Melchor, Gaspar y Baltasar ya forman parte del imaginario colectivo, pero en algunos casos se cometen errores a la hora de identificar a los protagonistas. Es lo que ocurre en los panfletos y las publicaciones virtuales que el Ayuntamiento de Canals ha utilizado este año para informar sobre el evento. Todo aquel que se fije puede encontrar a tres Reyes cuyo color de piel es blanco. Baltasar no sale.

El Ayuntamiento de Canals "obvia" al Rey Baltasar en su panfleto de la cabalgata de Reyes / Levante-EMV

Javier Catalá es el actual concejal de Fiestas. Cuestionado por la situación por Levante-EMV ha explicado que "creo que es un error de imprenta, no nos dimos cuenta, pero creo que se arrastra desde hace años. No sabré decir cuantos".

"La verdad es que no le dimos importancia, de cara al año que viene lo corregiremos. Creo que es la misma plantilla del año pasado, igual cambia alguna cosa. También recuerdo algunos sobres de hace años en los que salía esta imagen. La verdad es que nadie se ha dado cuenta", ha proseguido el responsable municipal del departamento de Fiestas.

"Lo que sí puedo asegurar es que en la cabalgata sí habrá un rey Baltasar cuyo color de piel será el adecuado", ha apostillado Català.

La situación sí ha causado algunas críticas en redes sociales. Así, en el grupo "Canals, denúncia!" (sic) de Facebook, una vecina se refiere a lo sucedido: "Mi hijo me pregunta: ¿Quién es ese Rey y qué ha pasado con Baltasar? No es el primer año que lo hacen desaparecer del panfleto de la cabalgata... Es una pena que se quiera romper la magia por "un error de imprenta" y tener que explicarle a nuestros hijos que su rey favorito no es Michael Jackson", lamenta.