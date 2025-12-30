El circuito de Albaida da el pitido inicial a la temporada motociclista con 4 carreras en enero
La localidad acogerá el 24 de enero la gala anual del motociclismo valenciano, donde el Moto Club Albaida es el más laureado
Jesús Sansaloni
El circuito permanente de Albaida dará el pitido inicial a la nueva temporada motociclista en la Comunitat Valenciana los días 24 y 25 de enero de 2026 con cuatro carreras de diferentes modalidades.
En la jornada del sábado 24 de enero, además, el teatro Odeón de Albaida acogerá la gala anual del motociclismo valenciano con la entrega de los diplomas a los vencedores, un evento donde el Moto Club Albaida es el más laureado. Esta misma jornada ya se iniciarán las pruebas como la de trial.
En la jornada dominical seguirían disputándose las carreras iniciales de los diferentes campeonatos autonómicos, tanto en mini velocidad, como en trial, motocross y enduro.
Toda una amalgama de carreras donde el circuito albaidense se convierte en el epicentro de las dos ruedas. A esto hay que decir que este circuito albergará la prueba del campeonato del mundo de supermoto.
Un trazado consolidado
El trazado se ha ido consolidando en los últimos años dentro del mundo del motociclismo valenciano. A comienzos de diciembre, el Circuit d'Albaida se vistió de gala para recibir al tres veces campeón del mundo de MotoGP Jorge Lorenzo y a su pupilo, Maverick Viñales, también campeón del mundo de moto 3, que visitaron días atrás el circuito de motociclismo de Albaida, para realizar un curso de pilotaje y entrenar en sus instalaciones.
Ambos pilotos y el padre de Lorenzo, Chicho Lorenzo, realizaron un curso de pilotaje para jóvenes pilotos de la escuela, en una actividad del Campus Chicho Lorenzo. Además del curso, y lo más interesante para los asistentes, es que Viñales tuvo que entrenar unos ejercicios muy cortos para la nueva temporada en MotoGP, encandilando a los presentes con sus carreras sobre la moto. Los pilotos de motociclismo están preparando la pretemporada de MotoGP 2026 y Viñales ha recurrido a la familia Lorenzo para entrenarse de cara a la nueva campaña en la categoría reina de motociclismo. Bajo la mirada de Jorge y Chicho Lorenzo, Maverick Viñales se prepara para la nueva temporada en MotoGP.
