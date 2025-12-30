El Consell aprueba la modificación del Plan General de Anna que reubica el velatorio junto al cementerio

La Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia ha aprobado definitivamente la Modificación nº 2 del Plan General de Anna, relativa a la adaptación de usos mediante la permuta del local de vela de difuntos y el almacén municipal, culminando así un largo y complejo procedimiento administrativo impulsado por el gobierno municipal.

Esta modificación responde a un compromiso adquirido por el equipo de gobierno, tras largas negociaciones que permitieron alcanzar un acuerdo con la empresa propietaria del inmueble objeto de la permuta.

El expediente se inició mediante Providencia de Alcaldía de 14 de septiembre de 2024, acordando el inicio de la tramitación de la modificación. Posteriormente, el órgano ambiental municipal sometió a consultas el Documento Inicial Estratégico y el borrador de la modificación por un plazo de 30 días hábiles, emitiendo informe favorable el 22 de mayo de 2025. El Informe Ambiental y Territorial Estratégico (IATE) fue publicado en el DOGV nº 10116, de 27 de mayo de 2025.

El Pleno del Ayuntamiento de Anna, en sesión celebrada el 26 de junio de 2025, aprobó inicialmente la modificación y su sometimiento a información pública, con los votos favorables del equipo de gobierno. Los anuncios de información pública se publicaron en el DOGV nº 10145, de 7 de julio de 2025, y en el diario Levante, el 17 de septiembre de 2025, sin que se presentaran alegaciones.

Posteriormente, el Pleno municipal, en sesión de 17 de septiembre de 2025, aprobó provisionalmente la modificación, presentando la solicitud de aprobación definitiva el 19 de septiembre de 2025.

La modificación aprobada contempla la implantación de la instalación funeraria en una parcela calificada como dotacional privado, mientras que el almacén municipal se ubicará en la parcela situada en la calle Camino de la Sierra. Este cambio permitirá disponer de un local de vela de difuntos en una edificación exenta, situada a las afueras del municipio, próxima al cementerio municipal y con fácil aparcamiento, y al mismo tiempo dotar al Ayuntamiento de un almacén municipal en pleno centro del núcleo urbano.

La actuación se justifica por la conveniencia de evitar la implantación de una actividad de depósito funerario en suelo de uso dominante residencial, mejorando la ordenación urbana y la convivencia vecinal.

"Un proceso largo y complejo"

El expediente ha contado también con el informe favorable de la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad, emitido el 13 de noviembre de 2025, y con el informe favorable unánime de la Comisión Informativa de Urbanismo de Valencia, en sesión de 10 de diciembre de 2025, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 5.5 y 8 del Decreto 8/2016, de 5 de febrero, del Consell.

El alcalde de Anna, Miguel Marín, ha destacado la importancia de este acuerdo, señalando que “se trata de uno de los grandes logros de esta legislatura. Ha sido un proceso largo y muy complejo, con negociaciones que en muchos momentos estuvieron a punto de romperse, pero no quisimos tirar la toalla. Era un compromiso firme con nuestros vecinos y vecinas, y hemos demostrado que con ganas, convicción y perseverancia, las cosas salen”.

Marín ha subrayado además que “cerrar el año con esta aprobación definitiva es una magnífica noticia para Anna, porque supone mejorar los servicios municipales, ordenar mejor el municipio y cumplir con la palabra dada a la ciudadanía”.

Finalmente, la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión celebrada el 18 de diciembre de 2025, acordó por unanimidad la aprobación definitiva de la Modificación nº 2 del Plan General de Anna, relativa a la adaptación de usos.

Desde el Ayuntamiento de Anna se valora "muy positivamente" esta resolución, que supone un avance significativo en la planificación urbana y en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.