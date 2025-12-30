Diana Morant acusa al Consell de paralizar inversiones en Xàtiva: "Demuestra sectarismo"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se ha reunido este martes en el Ayuntamiento de Xàtiva junto al alcalde Roger Cerdà con el equipo directivo del IES Dr. Lluís Simarro y con los profesores que han dirigido el proyecto por el que ha sido seleccionado Centro de Excelencia en Formación Profesional por el Gobierno de España.

Morant ha dado la enhorabuena a los responsables recalcando que este ha sido uno de los pocos institutos de toda España que ha tenido la capacidad de entrar en la red de excelencia de FP gracias a su especialización en Inteligencia Artificial como "tecnología disruptiva de futuro". "Eso dice mucho de Xàtiva -ha indicado Morant- el hecho de que haya avanzado en FP de la mano del Gobierno de España y que esté apostando por su talento con una tecnología que va a marcar el futuro significa que pronto llegarán sus frutos con empresas que saldrán de este centro con nuevo talento, nuevos profesionales y nuevas oportunidades para los jóvenes de Xàtiva".

La ministra ha defendido que la "apuesta millonaria y sin precedentes en Formación Profesional del Gobierno de España" que sostiene esta red de centros de excelencia y ha felicitado también al alcalde "que, como siempre, está a la que cae de ver la oportunidad y hacer fuerza para que estas oportunidades lleguen a Xàtiva y Xàtiva continúe teniendo futuro para la gente joven".

Morant ha contrapuesto esta circunstancia "con la nula apuesta de la Generalitat en Xàtiva y en todos los pueblos y municipios de la Comunitat Valenciana". En ese sentido, ha recordado que todos los equipamientos que se están desarrollando actualmente en Xàtiva "son los que ya estaban comprometidos" y que "prácticamente ya se encontraban en últimas fases de ejecución con el president Ximo Puig, pero otros con compromisos como el centro de salud o el hospital su ejecución es cero". La también secretaria general del PSPV-PSOE ha acusado al Consell de "paralizar las inversiones en ciudades con gobiernos socialistas", lo que a su juicio "demuestra sectarismo, falta de interés y recortes del PP en temas importantísimos para la ciudadanía como la educación, la sanidad o la vivienda".

Morant ha suspendido a la Generalitat en el balance del año. "Vivimos con un Consell prorrogado y con un presupuesto prorrogado en 2026 que es el mismo que pactó Mazón con Vox". La ministra ha criticado que solo se ha ejecutado un 27% de presupuesto de Educación y el 20% de asuntos sociales, algo que ha calificado de "gravísimo" tras censurar que se haya premiado a los dos consellers de ambos ramos. "Hemos pasado del eslogan del gobierno de los mejores a la realidad que ha sido el Consell de los peores", ha dicho.

La dirigente socialista también se ha referido a la decisión de Mazón de repescar a su jefe de gabinete como asesor del despacho del expresidente. "No ha cambiado nada en la Comunitat Valenciana, lo que sí sabemos en los últimos días es lo contrario: nos han estado mintiendo durante 14 meses porque la verdad está contenida en los wasaps entregados por Feijóo que dicen que el 29O el Gobierno dio la talla y que estuvo en conversación con Mazón", ha incidido Morant, que ha insistido en pedir la dimisión del presidente del PP "por mentiroso". A su juicio, la decisión de Feijóo de no declarar de manera presencial "es un síntoma de cobardía y de culpabilidad".

Respecto a los resultados de la auditoría que se ha practicado en el PSOE, la ministra asegura que la misma "garantiza que el PSOE no robo, no se lucra ni se financia de manera irregular como el PP".

Impacto económico

Por su parte, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha agradecido a la ministra su visita a la ciudad -también ha recorrido el belén monumental y la exposición de playmobil- así como su "apuesta decidida por un proyecto de futuro y de ciudad como encabezado por el IES Simarro que hemos conseguido gracias al magnífico trabajo del equipo directivo y el propio centro, reconocido de excelencia en IA y que va a ser un centro de referencia en el territorio valenciano"." Vamos a estar al lado de este centro educativo junto al Gobierno porque pensamos que lo que se hace en el centro tiene que llegar a la ciudad y generar un microclima positivo para la economía local, para que continúe creciendo como en los últimos años", ha subrayado Cerdà.