Luz verde a la instalación de 18.000 paneles solares en Agullent

La Conselleria de Industria e Innovación ha otorgado a la empresa Saferay Ontinyent, SLU la autorización administrativa previa para la instalación de una planta solar compuesta por 17.784 módulos fotovoltaicos en la partida agrícola de la Mayansa de Agullent, a menos de 1 kilómetro del término municipal de Ontinyent.

Con una inversión prevista de 2,8 millones de euros, en la iniciativa participa la gran compañía gallega -con capital de Luxemburgo- Energia Innovacion y Desarrollo Fotovoltaico (EiDF), que se encuentra en pleno proceso de reestructuración y pendiente de una operación de adquisición (OPA) lanzada por la energética andaluza Greening para hacerse con su mayoría accionarial.

En mayo, el proyecto obtuvo el pronunciamiento ambiental favorable de la dirección general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Generalitat tras concluirse que la actuación no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente al localizarse en parcelas mayoritariamente ocupadas por cultivos abandonados. Pese a ello, la planta solar -a la que se accederá por el Camí Vell de Ontinyent y que ocupará 12 hectáreas de suelo no urbanizable- ha sido objeto de diferentes cambios que han suprimido alrededor de un millar de paneles fotovoltaicos inicialmente proyectados. Además, se ha soterrado todo el trazado de la línea de evacuación de la energía, que recorrerá más de 6 kilómetros entre los términos de Agullent y Ontinyent.

El Ayuntamiento de Agullent mantiene su rechazo a la instalación -una de las tres impulsadas en su término- y se opone a la ocupación de parte de un camino de su propiedad (el Camí Vell d'Agullent), a tiempo que supedita el permiso de las obras a la realización de un estudio de tráfico alternativo durante la ejecución de las mismas. Por su parte, el consistorio de Ontinyent presentó un informe solicitando a la promotora que justificara y aclarara ciertos detalles de los trabajos e instándole a obtener la autorización de Adif y de la comunidad de regantes o la Confederación Hidrográfica del Júcar para los cruces de la línea eléctrica con la red ferroviaria y una acequia. Dichos condicionantes afectan a la obtención de la licencia a tramitar por dicho ayuntamiento.

En su resolución, de hecho, la Conselleria de Industria ya deja claro que el inicio de las obras de la planta está condicionado a la autorización de la Delegación del Gobierno ante la afección al gasoducto Valencia-Alicante, así como a los permisos de Adif por la afección a la línea ferroviaria Alcoi-Xàtiva y del Servicio Territorial de Obras Públicas de Valencia por la proximidad del trazado a la carretera CV-81. También está pendiente el informe favorable de la compañía distribuidora I-DE Redes Eléctricas Inteligentes tras las últimas modificaciones introducidas en el proyecto.

En octubre, I-DE puso diferentes pegas a la instalación y pidió que se modificará el vallado diseñado para garantizar el derecho de paso o acceso para atender la vigilancia, conservación y reparación de la línea eléctrica sin tener que acceder al interior del recinto de la planta solar. La promotora contestó indicando la imposibilidad de modificar el vallado -impuesto por los condicionantes de la Generalitat y el Ayuntamiento de Agullent- porque implicaría una reducción de la potencia instalada en el complejo, si bien se comprometió a facilitar el acceso en todo momento al recinto.

En el primer trámite de información pública del proyecto se presentaron 21 alegaciones. Las relativas a la línea aérea de alta tensión fueron estimadas parcialmente con el soterramiento de la misma, mientras que aquellas que apuntaban a que la actuación no se ajustaba a los criterios territoriales, paisajísticos o medioambientales de la zona fueron desestimadas al disponer el parque solar de los informes favorables necesarios para su implantación.

El promotor ha acreditado su capacidad legal, técnica y económica para llevar a cabo el proyecto. La Generalitat ha declarado la utilidad pública de la línea eléctrica de evacuación, lo que permitiría la ocupación urgente de 16 parcelas en Agullent y Ontinyent en virtud de la ley de expropiación forzosa.

La red interior de alta tensión estará formada por seis transformadores de generación ubicados en el interior de tres centros de transformación.

Plantación de 314 olivos, 45 pinos y 34 carrascas

La autorización de la instalación se concede con una serie de condicionantes. Así, deberán mantenerse las condiciones de infiltración del suelo, se evitarán nivelaciones desproporcionadas y se conservarán zonas de vegetación en los estratos herbáceos. El vallado será respetuoso con el paso de fauna y el terreno de la planta contará con una cobertura vegetal natural. Además, deberán mantenerse 15 olivos adultos existentes en el entorno del Camí Vell d'Ontinyent, junto con otros 15 árboles en el perímetro de la planta. También se plantarán 314 olivos, 45 pinos y 34 carrascas como medida de integración paisajística, manteniendo la calidad del hábitat.

Por otra parte, se ha retirado la instalación de la planta en el linde con la parcela donde existe una vivienda unifamiliar aislada y en el linde norte con el Cami Vell d'Ontinyent, donde deberá intervenirse para evitar la visión directa de los paneles fotovoltaicos desde el camino.

En la ubicación del parque solar se localiza el yacimiento del Corralet, mientras que en la banda de los 200 metros a cada lado de la línea eléctrica subterránea hay otros dos yacimientos arqueológicos (Casa Pérez Sud y el Morenet). Esta circunstancia obliga a efectuar sondeos previos al inicio de las obras para determinar la presencia de estructuras arqueológicas con la supervisión de técnicos especializados en patrimonio. En caso de que aparezcan restos de valor, deberán paralizarse las obras para informar "de manera inmediata" a la Conselleria de Cultura de cara a adoptar medidas de protección y conservación, que irían acompañadas de una actuación arqueológica "exhaustiva".

La planta solar de la Mayansa, con una potencia de 9,25 megavatios, es la más grande de las tres que promueven diferentes empresas en el término municipal de Agullent con la oposición frontal del consistorio, que acordó una resolución por unanimidad de todos los concejales en la que se advertía del "impacto negativo sobre el paisaje, la biodiversidad, el turismo rural y la economía local" de los proyectos, junto con la falta de participación ciudadana. El Consell de Medi Ambient de Ontinyent también se mostró en desacuerdo con el proyecto, señalando la afección sobre la zona turística y de viñedos conocida como la ‘Toscana valenciana’.