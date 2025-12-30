El Ministerio de Agricultura confirma un foco de la enfermedad de Newcastle en una granja con 15.000 pollos de Llutxent

Las autoridades veterinarias de la Comunidad Valenciana notificaron al Ministerio de Agricultura este lunes un foco de enfermedad de Newcastle detectado el martes 23 de diciembre en una explotación aviar de Llutxent (la Vall d'Albaida) con un censo aproximado de 15.000 pollos de engorde que ha tenido que ser sacrificado.

La sospecha de la enfermedad vino derivada por la detección de un aumento anormalmente elevado de mortalidad en la explotación, que no estaba vacunada frente al virus. Las muestras captadas por parte de los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat Valenciana se remitieron al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, como Laboratorio Nacional de Referencia de la Enfermedad de Newcastle en España, donde se ha confirmado por PCR la presencia de una cepa velogénica del virus.

El carácter altamente infeccioso de esta patología, que no se detectaba en España desde 2022, ha obligado activar de inmediato el protocolo establecido. Los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat Valenciana han adoptado una serie de medidas para controlar la enfermedad, establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, con la inmovilización inmediata de las explotaciones afectadas desde la sospecha del foco o la realización de una encuesta epidemiológica con el objetivo de conocer el posible origen de los focos y explotaciones en riesgo por movimientos de personas y vehículos.

El foco de la enfermedad detectado. / Ministerio de Agricultura

Además, también se ha procedido a realizar el sacrificio de todo el censo de las explotaciones afectadas y a destruir los cadáveres, el pienso y demás materias contumaces que pudieran vehicular el virus en una planta de tratamiento autorizada. Por otra parte, se ha establecido una zona de restricción (ZR) alrededor de los focos, fijando un perímetro de protección de 3 kilómetros y 10 km de zona de vigilancia. En la zona de 3 km hay, además del foco, otras dos explotaciones comerciales activas, y en los 10 km otras 38, dado que en un ámbito donde el sector de las granjas tiene mucho peso y actividad.

Dentro de la zona de vigilancia de 10 kilómetros hay otras dos explotaciones sospechosas que compartían vínculos epidemiológicos con el foco: ambas granjas han sido visitadas por los servicios veterinarios y, en caso de ser necesario, las muestras oficiales se enviarán para su confirmación al Laboratorio Nacional de Referencia de Algete, según han precisado desde el Ministerio de Agricultura a través de un comunicado.

Primer foco desde 2022

Se trata del primer foco de enfermedad de Newcastle en aves de corral en España desde junio de 2022, cuando se detectó en tres explotaciones de broilers en la provincia de Almería. Las autoridades veterinarias recalcan que se están llevando a cabo la correspondiente investigación epidemiológica para tratar de identificar la fuente del virus. En este momento, la hipótesis más probable es que el virus haya entrado a la explotación afectada por contacto directo o indirecto con aves silvestres, población en la que la enfermedad se encuentra presente de forma endémica en toda España y la Unión Europea.

Desde el Ministerio de Agricultura recomiendan las medidas de profilaxis sanitaria, en particular el empleo de vacunas, así como el refuerzo de las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva tanto en explotaciones avícolas como en aves silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad.

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca informó el pasado vierners 26 de diciembre de la activación del protocolo sanitario ante un foco de enfermedad de Newcastle detectada el día 23 de diciembre de 2025, en una explotación avícola de la Comunitat Valenciana.

En la mañana el 26 diciembre se detectaron otras dos sospechas situadas dentro del mismo perímetro de la zona de restricción y separadas aproximadamente por tres y siete kilómetros del foco inicial.

Desde la conselleria defienden que la actuación se ha desplegado con inmediatez, puesto que la primera comunicación se recibió a las 10.30 horas del 23 de diciembre y, en menos de 24 horas, ya estaban ejecutadas las medidas esenciales de contención, control veterinario, inmovilización preventiva y refuerzo de la vigilancia previstas en el protocolo para proteger al conjunto del sector.

Desde el departamento autonómico recuerdan que la enfermedad de Newcastle es altamente contagiosa para las aves, pero no existe riesgo en el consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados. La higiene de la cadena alimentaria y los controles oficiales garantizan la seguridad del consumidor.

Conforme al procedimiento establecido, la Conselleria ha activado las medidas de contención y vigilancia previstas, incluyendo el control y seguimiento de las explotaciones incluidas en el radio de tres kilómetros y 10 km y de aquellas relacionadas epidemiológicamente, así como la restricción de movimientos y el refuerzo de la vigilancia en el radio de diez kilómetros, ampliado con la aparición de las dos nuevas explotaciones afectadas. Estas actuaciones permiten detectar de forma precoz cualquier incidencia dentro de la zona de control y reducir al máximo el riesgo de propagación.

La confirmación diagnóstica se tramita según el protocolo establecido, siendo imprescindible la confirmación por parte del Laboratorio Nacional de Referencia, el Laboratorio Central de Veterinaria del Ministerio en Algete, antes de realizar la notificación oficial. Durante los días 24 y 25, por el periodo festivo, el laboratorio nacional no operó con su circuito ordinario, la actuación de la Conselleria ha sido en base a los resultados del laboratorio autonómico (UASA) y del Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana (CECAV), laboratorios acreditados, lo que ha permitido actuar con rapidez. Las muestras correspondientes han sido remitidas al laboratorio nacional de referencia para su confirmación oficial conforme al procedimiento establecido.

La Conselleria recuerda que las explotaciones avícolas de la Comunitat Valenciana operan bajo protocolos de bioseguridad y control veterinario que incluyen higiene, limpieza y desinfección, gestión de residuos y vigilancia sanitaria conforme a los protocolos de sanidad animal, trazabilidad y seguridad alimentaria.

Junto a las medidas sanitarias, la conselleria ha prestado apoyo directo a las explotaciones afectadas para reducir el impacto económico y acelerar la recuperación. Así, la Generalitat asume los costes del estudio geológico, la realización de zanjas y las actuaciones necesarias de gestión sanitaria y desinfección del entorno, y mantiene activado el procedimiento de indemnización por los animales muertos o sacrificados tras la comunicación correspondiente, con fondos de la Generalitat y cofinanciación europea y nacional.

La Conselleria trabaja con una hipótesis epidemiológica habitual en este tipo de episodios, vinculada a la posible entrada del virus a través de aves silvestres migratorias, sin perjuicio de la investigación técnica en curso. "La prioridad es mantener el episodio bajo control, proteger al sector y garantizar la seguridad del consumidor, con seguimiento veterinario continuado hasta la completa normalización de la situación", zanjan las mismas fuentes.