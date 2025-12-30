Ontinyent mantendrá la gratuidad del autobús urbano para garantizar la movilidad de toda la población

El gobierno municipal de Ontinyent mantendrá un año más la gratuidad del autobús urbano en la ciudad para garantizar la movilidad de toda la población. A partir de este 1 de enero, el servicio prorrogará durante todo 2026 las condiciones de los últimos 6 años, después de mantener una media estable de alrededor de 180.000 usos anuales, una cifra seis veces superior a los 30.000 usos anuales de media en los últimos años en los que se pagaba el tique.

El regidor de Transporte, Jordi Vallés, explicaba que “en 2025 mantenemos con una cifra estable de uso del servicio, que desde 2023 viene siendo de unos 180.000 usos anuales. Podemos decir así que el bus gratuito está plenamente consolidado en cifras que son notablemente superiores a las del periodo en que la gente tenía que pagar”.

Por sectores, la gente de edad más avanzada y los menores de 18 años son los principales usuarios, y las mujeres respecto a los hombres, datos que en palabras de Vallés “demuestran que estamos ayudando a desplazarse a gente que tiene dificultades o no dispone de transporte propio”. La regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandia, apuntaba también que el bus urbano “es parte de la apuesta transversal del Gobierno de Ontinyent por la sostenibilidad, y en este caso en concreto por la movilidad sostenible, contribuyendo a la reducción de emisiones y a la descongestión del tráfico”.

Ontinyent cuenta actualmente con dos microbuses de bajas emisiones en uso en las dos líneas existentes, con capacidad para 35 personas cada uno y personalizados para favorecer el uso por personas mayores o con movilidad reducida. El tercero es otro microbús de apoyo necesario para la línea en momentos de reparaciones o cambios.