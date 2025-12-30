Las reservas para comer el día de Nochevieja se disparan en Xàtiva: "No tenemos hueco desde hace un mes"

La moda del tardeo no solo ha transformado los usos y costumbres del sector de la restauración y el ocio, sino que también ha alterado un ritual tan arraigado como el que se celebra en Nochevieja. Desde hace unos años, cada vez más grupos de amigos y familiares optan por despedir el año con una comida en vez de la tradicional cena, con el objetivo de alargar el disfrute del día sin tener que acostarse demasiado tarde.

La Tardevieja se ha consolidado y Xàtiva no es una excepción a la norma. Muchos restaurantes de la ciudad colgaron hace tiempo el cartel de 'completo' para el mediodía de este 31 de diciembre, cuando -en algunos casos- hace no tanto tiempo no les compensaba ni abrir.

La presidenta de la sección de Hostelería de Adexa, Concha Martínez, confirma el cambio de tendencia. "Es una novedad que notamos sobre todo desde el año pasado. Lo tenemos todo completo desde hace un mes", explica la propietaria del restaurante Ca Conxa, situado en la plaça de la Bassa. "Han cambiado las costumbres. Vemos sobre todo demanda para comer en las franjas de edad que van de los 40 y 50 hasta los 60 años. Muchos prefieren reunirse a mediodía y luego se van al Mercat hasta que el cuerpo aguante", expone Martínez.

La responsable de Ca Conxa recalca que el nuevo paradigma comenzó a visualizarse tras la pandemia. La hostelera señala que el menú de mediodía resulta más económico que el que puede haber por la noche, algo que también puede pesar en estas celebraciones. En el caso del restaurante de la Bassa, el menú para la comida de Nochevieja este año se sitúa en 40 euros (45 € con bebida). Por la noche, el establecimiento permanecerá cerrado, puesto que el día 1 también abrirá a mediodía.

Decenas de llamadas rechazadas

El aumento de la demanda se nota en otros restaurantes de Xàtiva. En Els Porxes, ubicado en plena plaça del Mercat, han tenido que cerrar la puerta a "decenas de llamadas" que pedían una reserva para comer este 31 de diciembre. Este 30 de diciembre, sin embargo, desde el negocio anunciaron en sus perfiles sociales que se había quedado libre a última hora una mesa para entre 6 y 10 personas.

Hay otros restaurantes tradicionales en los que prácticamente no ha habido opción de reservar sitio desde que comenzaron las fiestas navideñas, como Ca la Abuela, que no tiene hueco hasta Reyes. El 26 de diciembre fue otro de esos días en los que resultaba prácticamente imposible encontrar mesa para comer en cualquier local de Xàtiva.

El reverso de la popularización del tardeo la sufren los vecinos del entorno del Mercat, en pleno cento histórico, que llevan tiempo denunciando las consecuencias perniciosas de la masificación y las conductas incívicas que degradan la convivencia en las calles de muchos usuarios del ocio de copas, especialmente visibles en estas fechas navideñas.