La venta de fuentes históricas en Xàtiva: un debate entre patrimonio y propiedad privada

Los canales de agua potable se remontan en Xàtiva a la época islámica. En el siglo XVII se calcula que existían en la capital de la Costera más de 900 caños, una cifra inusual para la época que dio fama al apelativo de la "ciudad de las mil fuentes". Aunque la gran cantidad de imponentes pilas existente en la actualidad sigue siendo un reclamo turístico, muchas fuentes situadas en antiguas casas señoriales han ido desapareciendo paulatinamente o han cambiado de emplazamiento por las propias dinámicas de la sociedad.

Ponerlas a la venta es una opción no tan inusual que exploran algunos propietarios. Hace unos días afloró una de estas históricas fuentes hechas de mármol de Buixcarró, ubicada en el centro histórico y probablemente datada en torno a finales del siglo XVIII, en un grupo de coleccionistas y anticuarios de Facebook con casi 74.000 miembros de toda España. La autora del mensaje, que advertía de su mal estado de conservación, pedía ayuda para conocer el valor estimado de la pila, con mas de 100 años de antigüedad.

La fuente ubicada en el casco antiguo que se intentaba vender. / Facebook

La mujer se mostraba interesada en vender la fuente "si el precio es razonable". Sin embargo, en conversación con este diario, aleja dicha posibilidad tras recabar más información: "Me han dicho que, estando escriturada, como de hecho está, no puedo venderla con independencia del inmueble", sostiene.

Al margen del citado caso, este tipo de pilas no tienen una protección patrimonial específica, con lo que en ocasiones los propietarios aprovechan el "limbo" existente y hacen y deshacen sin mayores consecuencias. Sin embargo, el anticuario de Xàtiva y experto en arte y patrimonio Lluis Llorens recalca que, si la fuente se ubica dentro del perímetro catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) del casco antiguo, la propiedad debería consultar previamente a la Dirección General de Patrimonio si puede traspasarla o no.

Llorens indica que, aunque pueda parecer llamativo, la venta de estos elementos históricos es más común de lo que parece. "Me las ofrecen, aunque en caso de poner su posible venta en conocimiento de algún interesado intentaría buscar a alguien de Xàtiva o de la zona para que se queden aquí", subraya Llorens. También existen empresas especializadas en desmontajes de elementos antiguos que, cuando vacían una vivienda antigua, se han quedado fuentes similares para comercializarlas. "Se podrían vender por 1.000, 2.000, 3.000 euros...", apunta el experto, que tan pronto vio la fuente del mensaje de Facebook supo que era de Xàtiva. También cuenta que es habitual que las pilas históricas hayan cambiado de emplazamiento.

Una fuente similar ubicada en el edificio de los Jardines del Palasiet. / Pepe Sanchis

El historiador local Josep Sanchis se ha dedicado en los últimos años a identificar decenas de fuentes "perdidas" en Xàtiva y a difundir sus hallazgos en redes sociales. El exdirector de la Casa de la Cultura y el Gran Teatre no tenía documentada la que ha aparecido en Facebook, pero sí otras muy similares en el Raval, en la Plaça del Espanyoleto o la que hay en el interior del edificio central de los Jardines del Palasiet, de propiedad municipal.

Al hilo de esto, Sanchis recuerda que, en los años 40 del pasado siglo, el entonces propietario del castillo de Xàtiva, Gregorio Molina, mandó construir una fuente de mármol de Buixcarró. Cuando la Generalitat adquirió la fortaleza y cedió el usufructo al ayuntamiento, en los 80, el historiador Mariano Martínez Baldoví la descubrió y la brigada municipal la trasladó al patio de la casa que hoy alberga el hogar del jubilado de la Plaça Roca. "Muchas fuentes no están en su sitio original", subraya Sanchis.

Fuentes similares

El historiador traza una diferencia entre las fuentes en virtud de si se abastecían del canal de Bellús o del canal de Agua Santa, que procedía de un nacimiento en la partida Sagres de Canals. Sanchis indica que entre el siglo XVIII y XIX se popularizó mucho la piedra de Buixcarró y se hicieron muchas fuentes similares. "Es muy común que instalaran un grifo junto al original cuando dejaron de mandar agua caballera los canales de Bellús y de Agua Santa, pasando a ser agua potable a presión la que alcanzaba la ciudad, procedente de los dos depósitos situados en el Bellveret", expone.

Otra fuente antigua de mármol de Buixcarró de titularidad particular en Xàtiva es la que está ubicada en la popularmente denominada Casa de los Protestantes de la calle Sant Vicent, aunque en este caso parece que no es la original y se colocó allí en sustitución de la que existía cuando hicieron la reforma que dejó el edificio habitable.

Las antiguas fuentes de Xàtiva se dividían en tres categorías; las reales, monumentales y sostenidas públicamente, las vecinales, mantenidas por los vecinos, y las particulares, escasas y sólo al alcance de las familias más pudientes.

Muchas han desaparecido en la trama urbana e identificarlas es muy complicado, por lo que la lista que ha ido recopilando Sanchis en los últimos años no está ni mucho menos cerrada.