Navidad con papeles sucios de besos robados

“No es verdad que me dé náuseas la Navidad / me conmueven la madre y el niño / la mula y el buey / lo que pasa es que estalla /una bomba en la noche de paz / lo que pasa es que apesta / a zambomba el mensaje del Rey”

Solo esta primera estrofa de “Canción de Navidad”, de Serrat y Sabina, deja bien a las claras cuales son mis creencias y mis intenciones cuando llega la Navidad y todo se paraliza, todo provoca un Stop sin sentido solamente roto por el villancico absurdo y mentiroso, tan mentiroso que merece una columna separada y analizada con lupa. Prueben ustedes a hacerlo y verán el resultado: “los peces beben en el río” “la Virgen se está peinando, los cabellos son de oro y el peine de plata fina” (luego se quejan de las carencias). En fin, dejemos el análisis para otros momentos y otros historiadores que seguro están mucho más preparados que este humilde escritor (que no lleva regalos en ningún humilde zurrón).

Se congelan los villancicos cuando pasa el día de Reyes y cada año se descongelan mucho antes sin ningún sentido: millones de luces de led mientras, casi al lado, el frío inunda chabolas sin ninguna miserable bombilla. Se preparan miles de golosinas para repartir entre todos los mortales del primer mundo y se engaña a los niños e infantes con bellas historias de justicia y muerte al mismo tiempo. Los del segundo no existen y los del tercero ni hablar. Esos malviven pidiendo limosnas por calles llenas de suciedad, con pelos empapados de pobreza y palabras escondidas de cualquier alegría que nunca conocieron ni conocerán.

Despiertan las alegrías y las buenas intenciones y fuegos artificiales que nos señalarán que volvemos a empezar y damos por bueno lo que nos rodea, por el simple hecho de que lo desconocemos y no nos importa un comino. Nos volvemos tan insensibles que la sensibilidad son papeles sucios de besos robados. Somos tan egoístas que ni vivimos las emociones que duermen los sueños de los justos cuando se aleja la Navidad. No tenemos justicia ni la buscamos. Es tiempo de aceptar una realidad que se vuelve traicionera y cobarde.

Siguen existiendo los ladrones que rompen el dolor de los que viven tragedias. Y lo hacen con esa negra amargura que les corroe el alma; pero les atrae, les provoca orgasmos traicioneros y fascistas, de esos que duran poco pero dejan un reguero de asco allá por donde hablan y pasan. Utilizan la muerte de 230 personas para su propio placer. Una excusa asquerosa pero que les gusta.

Los que nos gobiernan (en plural) se apuntan también a la Navidad falsa pero gustosa. Hay tantas cosas que arreglar y dejar en orden que los supera y sobrepasa. No hay respuestas a las demandas. No hay soluciones a los verdaderos problemas que surgen, simplemente porque su capacidad de servir muere a la mañana siguiente de entregar los votos. Pero no aprendemos por mucho que pasen los años (frase de la canción más bonita del mundo). Deseamos que llegue la Navidad para no sabemos por qué, sino para entrar en el juego de que todo es bonito y todo es perfecto mientras dure, aunque le estemos haciendo el juego a quien corresponda. Y mientras escribo pienso que quedan los Reyes Magos que me llenarán la casa de carbón como recompensa a mi mala leche. Lo merezco.