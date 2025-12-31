Ontinyent adquiere dos naves junto al Clariano por 250.000 € para su derribo

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ontinyent aprobó el pasado 18 de diciembre la adquisición de dos parcelas industriales que suman más de 9.500 metros cuadrados de superficie —5.947 y 3.665 m2 concretamente—por 250.000 euros. Ambas se encuentran junto al lecho del río Clariano y —según apuntan desde el consistorio— permitirán «duplicar» la extensión del parque inundable de Canterería.

Pertenecen a la antigua fábrica de Mantas Viuda de Pérez Moltó SL y actualmente están en ruinas. En abril 2021 se registró un incendio en dichas dependencias.

Así, las fuentes consultadas también explicaron que «el parque se ampliaría en cerca de 400 metros lineales, duplicando ampliamente su superficie actual». Por otra parte, también recalcaron que durante las obras «en las que ha estado trabajando la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para desbrozar el lecho del río se ha descubierto un nuevo ojal en el Pont Nou o de la Paduana, datado del siglo XIX (1892), que llevaba décadas tapado por la maleza y del que no se tenía constancia. Se va a estudiar su aprovechamiento para que la senda que comunique las dos partes del parque pase por allí», expusieron.

Polémica

La operación fue motivo de controversia ayer, tras unas críticas lanzadas desde el PSPV de la capital de la Vall d’Albaida en las que alertaban de la «pérdida de una subvención autonómica por el incumplimiento del convenio de la Canterería». Sin embargo, desde el equipo de gobierno desmintieron rotundamente que se haya perdido ninguna subvención destinada a la regeneración de la Canterería. «Bien al contrario: Ontinyent no solo no pierde dinero, sino que gana y asegura la totalidad de los fondos previstos». Recordaron que «el regidor de Territorio, Óscar Borrell, comentó en el pleno municipal que el punto relativo al convenio plurianual con la Consellería de Vivienda se retiró del orden del día después de las negociaciones mantenidas por el alcalde, Jorge Rodríguez, con la nueva consellera de Vivienda, Susana Camarero, con el objetivo de garantizar una correcta justificación de las actuaciones y la llegada efectiva de los fondos».

700.000 euros

«Tal como explicó el regidor, este año se justifican 251.936 euros, correspondientes a la compra de naves -las de Cantereria- y a las tasaciones de varios inmuebles (viviendas de los números 115, 117 y 119), dinero que será abonado al Ayuntamiento. El convenio inicial preveía 450.000 euros solo para el ejercicio 2025. Con la reformulación acordada con la Consellería, Ontinyent dispondrá ahora de los 450.000 euros en 2026, además de los casi 252.000 euros ya justificados, llegando por lo tanto a recibir más de 700.000 euros entre 2025 y 2026», apuntaron.

«El cambio permitirá ejecutar con garantías la compra de las viviendas pendientes y llevar a cabo las demoliciones tanto de las viviendas como de las naves de la antigua fábrica textil ubicada al lecho del río, para ampliar el parque inundable de las Mamás Belgas en margen izquierdo del río Clariano por ambos lados», comentaron. «Resulta sorprendente que el Grupo Socialista intente generar alarma hablando de pérdida de subvenciones cuando la realidad es justo la contraria», apostillaron.