Xàtiva instala siete baños químicos y refuerza el control policial por el aumento de conductas incívicas en el Mercat

El aumento de la conflictividad entre los vecinos del casco antiguo de Xàtiva y los usuarios de la zona de ocio del Mercat que exhiben conductas incívicas cada fin de semana ha llevado al consistorio de la capital de la Costera a tomar cartas en el asunto. El episodio vivido entre una residente del casco antiguo que recriminó a un grupo de hombres que estaban orinando en plena calle delante de sus hijos ha sido el último incidente de una larga ristra de denuncias realizadas de forma pública por los vecinos, que piden al consistorio soluciones a una problemática que se alarga desde hace años.

Desde el Ayuntamiento han confirmado a Levante-EMV la instalación de siete baños portátiles -uno para personas con movilidad reducida- en dos extremos del carrer Caldereria para intentar amortiguar la problemática. "Es una de las medidas que se han estado barajando con los responsables de los establecimientos para revertir la situación", exponen desde el consistorio. De momento, será una especie de "prueba piloto" que comenzará mañana 31 de diciembre y finalizará el 6 de enero. Actualmente, en la zona ya se han instalado los carteles que indican el lugar donde van a estar los lavabos portátiles. Las mismas fuentes municipales han detallado que "habrá señalética visible para que la gente pueda localizarlos fácilmente y tendrán limpieza diaria".

Vigilancia policial

A su vez, desde el consistorio setabense también han especificado sus intenciones de reforzar la vigilancia de patrullas policiales para evitar que se produzcan episodios como el vivido recientemente, cuando una vecina se enfrentó a varios hombres que estaban orinando en plena calle delante de sus hijos. Desde el Ayuntamiento de Xàtiva exponen que "el refuerzo policial va a ser evidente en las fechas inmediatas".

Hace semanas, desde la Policía Local confirmaron que tres agentes actúan a pie de calle en la zona del Mercat durante los días de mayor afluencia, pudiendo ser reforzados con tres patrullas más. De momento, no se han concretado los policías participantes en el dispositivo. Durante uno de los sábados de celebraciones navideñas se interpusieron hasta 10 denuncias por conductos incívicas, la mayoría por orinar en la calle. Las inmediaciones de la Plaça del Mercat se han convertido en el punto de ocio más concurrido de la capital de la Costera desde hace años, impulsadas por la moda del tardeo y por la concentración de pequeños pubs. La situación se ha ido desbordando y cada fin de semana (especialmente en las fechas navideñas), los residuos y las huellas de la presencia humana dejan un rastro de suciedad y degradación que, junto al alboroto reinante durante muchas horas, exasperan a los vecinos.