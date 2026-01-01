Comenzar el año corriendo en ropa interior: la singular tradición que cumple medio siglo en la Font de la Figuera

El ritual de correr en ropa interior para saludar la llegada del nuevo año ha vuelto a llenar el corazón urbano de la Font de la Figuera de fiesta en los primeros compases de este 2026.

La tradicional Carrera en Calçotets, que comienza tan pronto como acaban de sonar las doce campanadas y mientras el cuerpo aún está procesando la ingesta de las indigestas uvas, ha cumplido este año su 50 aniversario y la participación ha sido masiva, a pesar del ambiente gélido de esta pasada madrugada. La temperatura en la Font de la Figuera rondaba los 3,5 grados (según el observatorio de Avamet) cuando los y las valientes que se han sumado a la iniciativa se han quitado (casi) toda la ropa para iniciar el año haciendo ejercicio y abrazando el frío.

El reto nació como una broma a partir de la sorprendente iniciativa de un grupo de jóvenes del municipio que tuvieron la idea de comenzar el año realizando un recorrido sin pantalones por varias cocheras de la población, pasando a su vez por la Plaça Major, allá por 1968. Sin embargo, no fue hasta 1976 cuando la carrera se asentó como una costumbre inamovible que se ha celebrado año tras año de manera prácticamente ininterrumpida hasta hoy. De ahí que con la de este 2026 se hayan desarrollado ya 50 ediciones de este evento tan singular.

Los jóvenes que iniciaron la tradición en 1968 / Ajuntament de ela Font de la Figuera

Homenaje a los pioneros

Con motivo de la conmemoración de la efeméride, este año el Ayuntamiento de la Font de la Figuera ha querido rendir homenaje a los jóvenes pioneros que en 1968 sembraron las primeras semillas de la Carrera en Calçotets recordándolos en el cartel anunciador del evento con la fotografía que se plasmó de aquella ocasión tan especial. Entonces nadie presagiaba que la celebración acabaría extendiéndose hasta quedar inscrita a fuego en la identidad de la localidad.

Aunque, en un principio, solo participaban los hombres, cada vez son más las mujeres que también se unen a la que se ha consolidado como una de las carreras más originales de la provincia de Valencia.