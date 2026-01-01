El empuje del empleo en Ontinyent sitúa a la Vall d'Albaida como la comarca industrial con menor tasa de paro

La ciudad de Ontinyent cierra 2025 como “locomotora” de ocupación de la Vall d'Albaida y referente entre las comarcas industriales valencianas.

Los últimos datos de paro registrado publicados por Labora correspondientes al mes de noviembre de 2025 confirman una evolución muy positiva en Ontinyent, que se consolida como motor económico y de ocupación de la Vall d'Albaida. La oficina Labora local contabilizaba 2.169 personas demandantes de ocupación, cifra que supone una bajada interanual del 8,21% respecto a las 2.363 de noviembre de 2024. Este descenso supera en más de un punto la media de la Comunitat Valenciana, que se sitúa en un 7,2%.

Desde el momento más difícil de la pandemia (junio de 2020, con 3.355 personas paradas), la reducción acumulada llega al 35,35%, un dato que, a juicio del gobierno municipal, "refleja la capacidad de resiliencia de la economía local y el liderazgo de Ontinyent dentro de la comarca". Especialmente significativa es la evolución de la tasa de paro (porcentaje resultante de dividir la cifra de parados por la población activa y multiplicado por 100, indicador que muestra la proporción de personas en edad de trabajar que, pudiendo hacerlo, no encuentran ocupación). La tasa registrada en noviembre de 2025 en Ontinyent se sitúa en el 12,06%, el nivel más bajo desde el inicio de la crisis financiera global de 2008 y mucho por bajo del pico histórico del 27,40% registrado el 2012.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha valorado positivamente estos datos, destacando que “la industria continúa siendo el motor de la ocupación en nuestra ciudad, pero también hemos conseguido superar municipios que eran referentes en el sector servicios. Las políticas activas de impulso a la ocupación tienen resultados concretos y medibles. Hemos pasado de los momentos más difíciles de la crisis y de la pandemia a liderar la recuperación entre las comarcas industriales valencianas, y esto es fruto del esfuerzo conjunto de empresarios, trabajadores e instituciones”.

La evolución de la tasa de desempleo en Ontinyent refleja los grandes ciclos económicos vividos. La crisis financiera de 2008 provocó un aumento rápido de este indicador, que en 2008 ya llegaba al 16,47%. Entre 2008 y 2012, la tasa se disparó hasta el 27,40% (4.561 parados), con un incremento de más de 2.800 personas desocupadas. La recuperación empezó el 2013 y fue progresiva hasta 2019, cuando la tasa retrocedió al 15,72%. La pandemia supuso un revés moderado (17,18% el 2020), puesto que gracias a la reconversión rápida del sector textil el impacto fue menor que en otras comarcas. Desde 2020, la bajada ha sido constante: 15,38% (2021), 14,87% (2022), 14,32% (2023), 13,69% (2024) y 12,06% (noviembre 2025). Desde el pico del 2012, la tasa ha caído 15,34 puntos porcentuales, el equivalente a una reducción del 56% en términos relativos.

La comarca industrial con los mejores datos de empleo

Estas cifras positivas tienen un impacto directo en toda la Vall d'Albaida, que gracias al peso económico e industrial de Ontinyent consigue posicionarse como la comarca industrial valenciana con los mejores datos de desempleo. Según las estimaciones basadas en la Encuesta de Población Activa (EPA) de la INE, la Vall d'Albaida mantiene tasas en torno al 12% en los últimos trimestres de 2025, claramente por debajo de otras áreas industriales tradicionales como el Vinalopó Mitjà (15-16%), la Plana Alta (14-15%) o l'Alcoià (13-15%).

La regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, ha subrayado que “la ocupación no es una competencia propia de los ayuntamientos, pero en Ontinyent entendemos que esto no significa cruzarnos de brazos. Al contrario, apostamos firmemente por esta cuestión con herramientas concretas”. Enguix ha destacado líneas de acción la modernización y mejora de los polígonos industriales, ayudas directas, subvenciones y bonificaciones fiscales a las empresas, programas de formación para aumentar la competitividad, iniciativas como Ontinyent Rehabilita para la rehabilitación de viviendas y comercios, y una intensa dinamización del sector servicios y comercial, además del trabajo llevado a cabo por la Agencia de Colocación municipal, que ofrece orientación laboral, formación e información para personas demandantes de ocupación, así como servicios de selección de personal e intermediación para las empresas. Enguix ha concluido que “las cifras del paro demuestran que estamos obteniendo resultados, pero desde siempre tenemos claro que no se tiene que bajar la guardia. La ocupación es la mejor política social y continuaremos trabajando intensamente para consolidar Ontinyent y la Vall d'Albaida como referentes económicos de la Comunidad Valenciana”.