Interponen diez denuncias en la zona de ocio nocturno del Mercat de Xàtiva en el dispositivo de Nochevieja

El dispositivo de seguridad de Nochevieja diseñado por el Ayuntamiento de Xàtiva se tradujo en la interposición de diez denuncias por diferentes irregularidades tras el aumento de la presencia policial en la zona.

Así, las fuentes municipales consultadas explican que se sancionó a cinco personas con tenencia de drogas -por portar sustancias ilegales como cannabis, marihuana o cocaína-, se tramitó una denuncia por tenencia de arma blanca -por llevar un cuchillo de más de 10 centímetros-, se sancionó a dos personas por orinar en la vía pública -concretamente cerca de la zona de los baños públicos de la calle Caldereria-, se denunció al responsable de un establecimiento por tener servicio en la vía pública sin licencia ni autorización y a otro por tener abierto fuera del horario permitido con clientes dentro y la puerta de acceso cerrada. A su vez, a última hora de la noche los servicios sanitarios atendieron a un joven por consumo etílico.

La polémica registrada en la zona del Mercat de Xàtiva y el aumento de las críticas de los vecinos ha elevado el debate sobre la gestión de los efectos de la aglomeración de usuarios del ocio nocturno. Los residentes llevan tiempo denunciando la proliferación de conductas incívicas. Y las imágenes aportadas no mienten.

Consultada al respecto por Levante-EMV, Xelo Angulo -concejala de Seguridad- ha explicado que "estamos pendientes de lo que está ocurriendo en el Mercat. Se ha diseñado un refuerzo específico con la Policía Local. Es cierto que ha habido un aumento de la presión, se ha puesto de moda el tardeo. Pero, también es cierto de que la gente ha de concienciarse de la necesidad de hacer un uso más adeuado de la ciudad".

La portavoz municipal ha confirmado que una vez finalicen las fiestas -a partir del día 7- el Ayuntamiento va a convocar a los responsables de los locales de ocio a una reunión para abordar diferentes propuestas con el objetivo de "revertir la situación": "Necesitamos una mayor implicación por su parte. La actividad económica debe ser compatible con el descanso de los vecinos y el respeto por la ciudad. Yo creo que los hosteleros de la zona se han de implicar más". En la mesa se pondrán propuestas como la necesidad de contratar seguridad privada por parte de los negocios y la posibilidad de aumentar la dotación de baños portátiles en la zona. También se van a estudiar los modelos desarrollados por otras ciudades con ejes de ocio nocturno parecidos al del Mercat de Xàtiva.

A su vez, Angulo comentó que "de momento hemos reforzado la presencia policial, con dos patrullas fijas en la zona del Mercat que pueden ser reforzadas por otros agentes de la Policía Nacional y efectivos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). La presencia de agente ha sido mayor, yo creo que la gente lo ha podido ver".

"Hacemos una valoración general de que la Nochevieja ha sido tranquila. Ha habido incidentes y se han interpuesto denuncias, pero es que había mucha gente", ha comentado la concejal. Angulo también ha especificado que "en el presupuesto de 2026 hay aprobado un aumento de 3.000 horas anuales para los agentes de la Policía Local. La plantilla está fijada por ley, tenemos 61 agentes y se diseñan planes específicos para los días importantes".

"Vamos a hablar con los hosteleros, redimensionar la situación y facilitar una propuesta. Ellos deben ser los primeros interesados en cambiar la imagen de ciudad que se está viendo. El Ayuntamiento ha gestionado un contrato exprés para contar con siete baños químicos y se ha reforzado el dispositivo policial. Hablamos de comportamientos incívicos de gente adulto, no son cuatro jóvenes. Necesitamos la implicación de todo", ha apostillado Xelo Angulo.

Levante-EMV

"Ayer, me orinaron en las macetas"

Los grandes afectados por la problemática son los vecinos de la zona. Raquel Ferrero es la residente que grabó a unos hombres orinando en la calle delante de sus hijos, en unas imágenes que se han hecho virales. Consultada por Levante-EM, ha explicado que "yo tengo la casa en la calle Bellver, cerca de los pubs y ayer me orinaron en las maletas de nuevo. También oí gritos. No salí de casa al final, por lo que no puedo decir si el dispotiviso fue eficaz. Creo que no fue el desastre de los fines de semana pasados, pero esto no es cuestión de un día y no lo puedo asegurar, eso está claro. Esperemos que esto no sea una solución esporádica y puntual, sino que lo arreglen de una vez".

"No creo que la solución sea solo poner esos baños. El vídeo en el que me quejó es uno de los muchos que he grabado, así como he hecho fotos. Se lo pasé a la asociación Casc Antic Dige i Viu, ni siquiera lo subí a mis redes sociales. Es una situación que se arrastra desde hae décadas. Llevo 20 años viviendo aquí y la problemática ha persistido, aunque se ha agravado en los últimos años. Le pido al Ayuntamiento que apueste de forma decidida por traer soluciones. Lo único que pusieron es una luz disuasoria que no ha servido para nada. A mi me conocen, he formado parte de la vida cultural de Xàtiva durante años y lo que más me ha dolido es que solamente una persona del actual equipo de gobierno me ha preguntado por lo que ocurrió", ha comentado la afectada.

"Yo he colgado y grabado muchos vídeos. Tengo dos hijos pequeños y el problema es gordo. He visto vómitos en la calle, ruido, a personas drogándose, a gente teniendo relaciones sexuales... se ha ido todo de madre. Creo que ha sido una falta total de amparo por parte del Ayuntamiento, tanto de este tipo de gobierno como del anterior. No quiero que se politice, quiero una solución. Es cierto que desde que han puesto más pubs todo ha ido a peor, no se pueden normalizar las conductas que ha descrito. Hay vecinos que los fines de semana se van de sus casas por todos los problemas que sufren", ha lamentado.

"También he visto poca empatía por parte de los responsables de los pubs. El vídeo en el que estaba con mis hijos solo es uno más. Nos acercábamos y vi a un hombre que se acercaba a la pared y pensé que no se iba a atrever a mear con mis hijos delante. Me equivoqué, me indigné. Espero que no las medidas del Ayuntamiento no sean un parche, que todo lleva a un cambio para mejor, al final la esencia de Xàtiva está en sus calles y en el casco antiguo. Y lo que ha ocurrido todo este tiempo es una vergüenza. Los vecinos pagamos nuestros impuestos, defendemos la ciudad. Lo que querríamos es la reubicación de los pubs y se apostara por la restauración. Con este ambiente nocturno, la gente huye", ha finalizado la damnificada.