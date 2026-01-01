Jorge Rodríguez reivindica a Ontinyent como "ciudad puntera en estudios universitarios"

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha hecho balance de 2025 en su mensaje de fin de año y ha deseado que 2026 "continúe convirtiendo palabras en hechos tan extraordinarios como los que hemos vivido este año".

El primer edil ha puesto el foco que en 2025 "hemos celebrado la internacionalidad de las fiestas de Moros i Cristians". También ha destacado la puesta en marcha del nuevo colegio Martínez Valls y el inicio de las obras en el Vicent Gironés. "También ha sido un buen año para Majors Actius, que ha superado en más de 3.000 las personas participantes, pero también para las personas de todas las edades, con la puesta en marcha del nuevo centro de la Casa del Delme".

Por otra parte, Rodríguez ha agradecido a la vicepresidenta de la diputación, Natàlia Enguix, los "más de 14 millones de euros que han contribuido a continuar transformando la ciudad y a hacerla además puntera en estudios universitarios, con el anuncio de la llegada de la facultad de Veterinaria a Ontinyent".

El alcalde de la capital de la Vall d'Albaida se ha mostrado "convencido de que 2026 nos deparará también grandes momentos". Y ha expresado sus deseos: "Que el nuevo año ponga paz donde hay guerra y que ponga diálogo donde hay confrontación, pero sobre todo que continúe convirtiendo las palabras en hechos y nos permita continuar haciendo las cosas bien hechas y con una sonrisa", ha zanjado su intervención Jorge Rodríguez.