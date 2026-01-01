Un nuevo campeonato nacional sitúa a Xàtiva en el epicentro del culturismo en 2026
El reconocido atleta Pablo Llopis impulsa su propio trofeo dentro del circuito profesional, que tendrá lugar el 12 de abril en el Gran Teatre, donde un mes después también se celebrará la Copa Valencia de IFBB Pro
Rafa Jarque
El Gran Teatre de Xàtiva acogerá en abril de 2026 un nuevo campeonato de culturismo que ya está en el radar nacional del sector. El reconocido culturista valenciano Pablo Llopis ha impulsado la creación de un trofeo con su nombre en una "apuesta por el espectáculo y por seguir dando peso a España" dentro del circuito profesional europeo IFBB Pro League y del Comité Nacional de Fisicoculturismo.
La 'Pablo Llopis Cup', prevista para el próximo 12 de abril, se anuncia como "una jornada única con grandes atletas, un ambiente espectacular y la energía de una competición que marcará un antes y un después" en los citados circuitos.
Este campeonato, que tiene a Pablo Martínez como promotor, será el primero de la temporada 2026 en Valencia y contará con la presencia de atletas de nivel. Poco tiempo después, el Gran Teatre de Xàtiva también acogerá la próxima edición de la Copa Valencia de IFBB PRO, el 25 de mayo. El complejo cultural de la capital de la Costera lleva unos años convertido en una especie de templo para las exhibiciones de culturismo al que peregrinan decenas de atletas durante varios fines de semana. Solo en 2024, el complejo cultural acogió hasta cuatro competiciones internacionales de esta práctica en sus diferentes disciplinas.
Dilatada experiencia
Pablo Llopis (Valencia, 1994) es una de las caras más conocidas del culturismo profesional en España y cuenta con una dilatada experiencia en el mundo de la competición desde que empezó cosechando grandes resultados en categoría júnior. A día de hoy, es uno de los grandes candidatos a volver a representar al culturismo español en la tarima de Las Vegas en la categoría Open, la más dura y prestigiosa del mundo del culturismo. Tener su propio campeonato supone un paso más en su carrera deportiva.
Con una larga carrera a sus espaldas, el atleta de la categoría 'Open', se encuentra en un momento de plenitud física y competitiva. Con más de 110kg de masa muscular y una definición extrema que lo convierten en uno de los físicoss más estéticos de su división, recientemente quedó cuarto en el Grand Prix de Reino Unido y tercero en el Polonia Pro de Varsovia.
