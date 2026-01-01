Roger Cerdà destaca el crecimiento de Xàtiva "a todos los niveles" y llama a defender los intereses de la ciudad "ante otras administraciones"

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha hecho balance de 2025 y ha deseado "un 2026 lleno de salud, convivencia y oportunidades para todas y todos" en su discurso de fin de año.

Cerdà ha asegurado que 2025 "ha sido un año intenso de trabajo constante en el que desde el Ayuntamiento de Xàtiva hemos continuado mejorando la ciudad, haciéndola más justa, moderna y sostenible". El alcalde ha defendido el crecimiento de Xàtiva "a todos los niveles", tanto en número de habitantes, como en generación de puestos de trabajo y capacidad económica.

"Hemos avanzado con la mejora de los servicios sociales y los espacios urbanos, hemos reforzado la atención pública y apostado por una ciudad sostenible con actuaciones de limpieza y movilidad", ha continuado Cerdà, que ha hecho hincapié en que las inversiones en Educación y Cultura "han continuado siendo una prioridad para el gobierno, sin olvidar el compromiso con las políticas sociales de atención a las personas más vulnerables y cohesión social".

El alcalde ha puesto el foco en los "nuevos retos" que plantea 2026: "Vamos a continuar trabajando en reforzar el crecimiento, aprovechando las oportunidades históricas que llegarán en un futuro muy próximo (en referencia a la nueva estación del AVE en Xàtiva) y defendiendo con firmeza los intereses de nuestra ciudad ante otras administraciones públicas", indicó, un día después de que la ministra y secretaria general del PSPV, Diana Morant, acusara al Consell de "paralizar" inversiones en la ciudad. Por último, Cerdà ha llamado a "consolidar una Xàtiva más participativa, cohesionada y orgullosa de su identidad", apelando a la "responsabilidad, el diálogo, la vocación de servicio público y a la fuerza colectiva que siempre ha definido nuestra ciudad".