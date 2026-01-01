Xàtiva regula la tenencia de animales peligrosos: dar de alta un PPP costará 44 euros

Con la llegada del año nuevo han entrado en vigor cerca de una decena de modificaciones fiscales aprobadas por el Ayuntamiento de Xàtiva para 2026.

Una de las novedades pretende regular la tenencia de animales de compañía catalogados como potencialmente peligrosos (PPP).

A partir de hoy, dar de alta a un ejemplar de estas características en el censo municipal de la capital de la Costera costará 44,05 euros, según el texto que se publicó de manera definitiva este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.

La tasa se entenderá tramitada a raíz de la inscripción en la base de datos o de la expedición de licencia para el manejo de perros potencialmente peligrosos. El alta obligatoria de cualquier animal de compañía mediante geneotipado de material genético procedente de muestras no sanguíneas cuesta 36,30 euros.

Otra modificación en la ordenanza permitirá eximir del pago de las tasas correspondientes a los propietarios de perros de asistencia, entendiendo como tales aquellos que, habiendo sido adiestrados en centros especializados oficialmente reconocidos, hayan concluido su adiestramiento y adquirido así las aptitudes necesarias para el acompañamiento, la conducción y auxilio de personas con discapacidad.

Hoy también entra en vigor la nueva ordenanza de vados, que continúa calculándose por metro lineal, pero con la novedad de que se elimina el "café para todos" y pasan a establecerse 6 tramos de precios en función de la categoría de la calle, de manera que el vado en calle de primera categoría pagaría 64,76 € por metro lineal mientras que el vado en calle de sexta categoría pagaría 43,19 € por metro lineal. Además, se introduce un nuevo coeficiente regulador según el número de plazas del aparcamiento al que da acceso el vado, de manera que hay un escalado en el precio a partir de 5 coches en adelante. En la práctica, la nueva regulación de los vados implica una progresividad y supondrá rebajas en la tasa que se estima beneficiarán a más de un 70% de los usuarios, con bajadas de precio que pueden llegar hasta el 33%. Pagará menos quien menos coches aparque en un mismo vado.

Otra de las novedades fiscales persigue apoyar la actividad comercial en el mercado tradicional de los viernes, mediante una rebaja de la tasa sobre los puestos de venta. La nueva ordenanza contempla una reducción del 70% en esta tasa, que pasa de 23 a 7 €. La tasa para los puestos del mercado de los martes se mantiene en 23 €. Además, aquellos conductores que pidan contrastar su prueba oficial de alcoholemia deberán pagar una tasa de 345 euros para que el coste no repercuta en el conjunto de la ciudadanía.

El IBI sube un 2,7%

La mayor parte de impuestos y tasas municipales de Xàtiva se mantienen congelados en este ejercicio respecto a 2025. Sin embargo, el principal tributo, el Impuesto de Bienes Inmuebles, se ha actualizado al alza en función del Índice de Precios al Consumo (IPC), incrementándose un 2,7% al pasar de un tipo de gravamen del 0,67% al 0,688%, ya se trate de bienes de naturaleza urbana o de naturaleza rústica. En cambio, la ciudadanía no verá incrementados conceptos habituales como el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el recibo del agua, el precio de las licencias de obra, el servicio de alcantarillado, la tasa de uso de las instalaciones deportivas municipales, el estacionamiento regulado (ORA) ni tampoco las tasas correspondientes a la ocupación de vía pública o las terrazas.

La tarifa correspondiente al servicio de recogida de residuos en domicilios experimenta un incremento de 4,5 euros, actualización que responde a la necesidad de repercutir la amortización de la nueva maquinaria incorporada al servicio. La tarifa general pasa de 60,9 € a 65,59 €. El resto de tarifas se incrementarán en igual porcentaje, un 7,5%. Esta revisión se produce un año después de la implantación del servicio y se realiza en cumplimiento del marco legal vigente, que establece la obligación de ajustar las tasas municipales para cubrir los costes reales del servicio prestado.