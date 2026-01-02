Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Choca contra una roca de grandes dimensiones caída desde la montaña mientras circulaba entre Ontinyent y Bocairent

Una patrulla de la Policía Local de Ontinyent acudió al kilómetro 8 de la CV-81 tras el aviso de un accidente, y posteriormente se encargó de regular el tráfico tras el incidente

Imagen en Google Maps de la CV-81 a su paso entre Bocairent y Ontinyent.

Imagen en Google Maps de la CV-81 a su paso entre Bocairent y Ontinyent. / Google Maps

José Luis G. Llagües

Ontinyent

Ocurrió el pasado martes 30 de diciembre, pasadas las seis de la tarde. El conductor de un vehículo que circulaba por el kilómetro 8 de la CV-81 sufrió una colisión contra una roca de grandes dimensiones que se había desprendido de la montaña.

El damnificado iba de Ontinyent a Bocairent por la citada vía cuando ocurrió el incidente. La roca quedó atrapada en los bajos del vehículo y causó daños en el cárter. El dueño del utilitario avisó al 112, ya que en la calzada había restos de aceite.

Una patrulla de la Policía Local de Ontinyent acudió hasta la zona tras ser solicitada por la Guardia Civil. Los efectivos desplazados aseguraron la zona y regularon el tráfico hasta la llegada de la grúa para la retirada del coche y de los servicios del equipo de conservación de carreteras, que se encargaron de limpiar el aceite derramado por el firme de la calzada.

Contenedores en llamas

Por otra parte, un vecino de la capital de la Vall d'Albaida avisó ayer -jueves 1 de enero- de incendio registrado en una zona de contenedores de la urbanización de la Farola. El incidente tuvo lugar pasadas la una y media del mediodía. Una patrulla de la Policía Local se acercó hasta el lugar y comprobó que había humo en la zona de los depósitos de residuos y consiguieron apagarlo con la ayuda de un vecino.

