El Consell cierra la puerta a otra planta solar en Albaida promovida por una inversora suiza

La Conselleria de Industria e Innovación ha desestimado la solicitud formulada por una filial de la multinacional suiza EBL para la instalación de una planta solar integrada por casi 7.500 paneles fotovoltaicos con una potencia eléctrica de 3,25 megavatios en la zona de la Vega de Albaida.

La resolución emitida por el servicio territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia hace hincapié en que el proyecto no ha obtenido el informe favorable preceptivo y vinculante en materia de ordenación del territorio y paisaje.

La inversión, valorada en 2,4 millones de euros, inició su andadura administrativa en junio de 2021, cuando la empresa radicada en Calasparra (Murcia) Villenlar, SL solicitó autorización a la Generalitat para la implantación del parque solar, el cuarto que se ha tramitado en Albaida en los últimos años. La inversora suiza EBL, que en octubre de 2025 obtuvo los permisos para construir una planta fotovoltaica presupuestada en 2 millones de euros con 9.500 módulos solares en la partida del Catalí de Agullent (también en la Vall d'Albaida), es la socia única de la mercantil murciana.

En 2023, el Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de la Generalitat descartó emitir un informe favorable a la instalación ante la ausencia de la práctica totalidad de la documentación técnica previamente requerida. Con posterioridad, el promotor aportó nueva información solicitada en el marco del expediente y, en octubre de 2024, logró el pronunciamiento favorable del citado departamento, condicionado a que se llevaran a cabo una serie de medidas de integración paisajística y a que se aportara la justificación y los resultados del obligatorio proceso de participación pública ligado al proyecto.

Un año después, en octubre de 2025, Villenlar, SL contestó al trámite de audiencia proporcionado indicando que asumía y aceptaba íntegramente el contenido del informe, así como las medidas de integración paisajísticas relativas al mantenimiento y plantación de arbolado agrícola, la preservación de los taludes y su vegetación, la integración cromática de las construcciones auxiliares, la limitación del alumbrado exterior y el método de instalación de los módulos mediante hincado directo sin cimentación. La empresa también se comprometió a actualizar el proyecto para incorporar las tareas adicionales exigidas y aportó la documentación del proceso de participación pública.

Sin embargo, la conselleria considera que la compañía no ha subsanado la totalidad de las deficiencias expuestas en el informe de Infraestructura Verde y Paisaje y, hasta la fecha, no consta que se hayan incorporado al proyecto las medidas de integración paisajística descritas. Por ello,cierra la puerta a continuar la tramitación del expediente "al no disponer de la documentación necesaria y exigible para realizar la autorización previa y de construcción", puesto que han transcurrido más de dos meses desde que la empresa dio contestación al último trámite de audiencia, habiéndose agotado los requerimientos al titular de la explotación.

Dos macroplantas aprobadas

El parque fotovoltaico se diseñó con una superficie vallada de 75.251 metros cuadrados en cinco parcelas de Albaida de tipología rústica y uso agrario. El área de generación iba acompañada de una línea subterránea para evacuar la energía proyectada sobre el área de la Coma, junto con un centro de transformación.

En noviembre de 2025, la Conselleria de Industria ya desestimó otra planta solar situada en un emplazamiento cercano de Albaida con características muy similares, promovida por la empresa de Aielo de Malferit Corp Convictions SL, con 9.000 módulos fotovoltaicos y una inversión de 2 millones de euros. La iniciativa, que se ubicaba en unos terrenos del paraje de la Caseta de Petre situados junto a la carretera CV-641 y próximos al circuito de cross La Vega, tampoco logró cumplir todos los requisitos ambientales y territoriales exigidos por la Generalitat. La Conselleria de Medio Ambiente cuestionó el impacto paisajístico de la instalación e impuso una serie de condicionantes que la promotora tampoco incorporó en su totalidad al proyecto.

En cambio, otras dos macroplantas solares impulsadas por la multinacional IM2 en Albaida con una superficie vallada de 121 hectáreas sí que consiguieron pasar en 2025 el filtro medioambiental y se encuentran en la fase final de su tramitación antes de ser definitivamente autorizadas. Ambas han recortado significativamente su superficie inicial ocupada para ser aprobadas.