El Mercado Medieval de Xàtiva abre sus puertas con 70 puestos y una exposición de instrumentos de tortura

Hoy ha tenido lugar la inauguración del tradicional Mercado Medieval de Xàtiva, que ocupará durante los próximos días las calles Sant Francesc, Pi y la plaza del Mercat. El mercado podrá visitarse desde hoy viernes 2 de enero hasta el próximo lunes día 6, en horario de 11 a 15 h y de 17 h hasta el cierre. La primera teniente de alcalde, Amor Amorós; la concejala de Cultura Festiva, María Beltrán, y otros miembros del gobierno municipal han visitado la instalación este mediodía.

El Mercado Medieval de este 2026 contará con un total de 70 puestos, de los cuales 15 son de alimentación y el resto de producto artesanal. Este año también hay 4 cantinas y un horno de leña que ofrecerá pan y otros productos horneados al instante. Además, se ha instalado un espacio infantil con juegos de madera y animación en la calle Caldereria.

Como novedad este año se ha instalado una exposición explicativa con instrumentos de tortura. Y para amenizar las jornadas se contará con animación musical, con pases por la mañana y por la tarde.

La empresa organizadora del mercado y del conjunto de actividades ha sido este año La Fragua de Vulcano.

La concejala de Cultura Festiva, María Beltrán, ha explicado que «el Mercado Medieval de Xàtiva es una cita ya consolidada que convierte el centro histórico en un espacio vivo y participativo. Este mercado no es solo una propuesta cultural, sino también un motor de dinamización económica y turística que beneficia al comercio local y a la hostelería». Además, ha querido «invitar a toda la ciudadanía y a quienes nos visitan a disfrutar de un mercado lleno de música, artesanía, gastronomía y espectáculos pensados para todos los públicos».