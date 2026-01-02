Milagros, la primera bebé nacida en el hospital de Xàtiva en 2026

Ha pesado 2.460 gramos y llegó al mundo a las 6.33 horas del jueves 1 de enero. Milagros es el nombre de la primera bebé nacida en el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent en el año 2026 que acaba de estrenarse.

El alumbramiento se produjo en el Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. La niña ha nacido de forma prematura, pero tanto ella como su madre, Dismary Rodríguez, se encuentran en buen estado de salud. La directora de enfermería del centro, Yolanda Orts, y la enfermera responsable de planta han entregado este viernes un obsequio de parte del centro a la progenitora para celebrar la llegada de la primera recién nacida del año en la capital de la Costera. Se trata de productos para el cuidado de bebé.

Por otra parte, 2025 se cerró con un total de 552 nacimientos en el hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, según los datos recopilados por la Conselleria de Sanidad que se hicieron públicos ayer. El Hospital General de Ontinyent volvió a ser el centro con un menor número de alumbramientos de la Comunitat Valenciana, con 197 recién nacidos atendidos el año pasado. El siguiente por la cola fue el Hospital de Requena, con 220 partos.

El primer nacimiento de la red de hospitales públicos de la Comunitat Valenciana se produjo en el Hospital General Universitario de Castellón, donde a las 00:06 horas llegó al mundo Eleanor Sofía, con 2.975 gramos de peso. En el caso de la provincia de Valencia, el primer nacimiento tuvo lugar en el Hospital La Fe a las 00:23 horas. Se trata de Carmela, una niña que ha pesado 3.610 gramos.