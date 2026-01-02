Natàlia Enguix: “La política municipalista no es ni de derechas ni de izquierdas, pero sí que es honesta y útil”

La vicepresidenta 1ª de la Diputación de València y portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix, ha reivindicado el "papel clave" de esta formación dentro de la Diputación de València y el modelo municipalista que representa el proyecto.

En una entrevista en la emisora de radio 99.9 València, la también regidora de Ontinyent ha asegurado que, gracias a esta presencia, "se han desbloqueado reivindicaciones históricas de las comarcas del interior, como la construcción del nuevo hospital comarcal de Ontinyent, la recuperación de servicios sanitarios esenciales como la diálisis, la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia, la implantación de la primera facultad pública de Veterinaria de la Comunitat Valenciana o la mejora de infraestructuras estratégicas".

Según la vicepresidenta, “somos el ejemplo de como las demandas de un pueblo o de una comarca pueden llegar a las instituciones grandes y convertirse en realidades”. Enguix ha insistido que este modelo de proximidad y arraigo al territorio es clave para entender el éxito de Ens Uneix y de la Unión Municipalista, y ha afirmado que “la política municipalista no es ni de derechas ni de izquierdas, pero sí que es honesta y útil”.

La portavoz de Ens Uneix también ha mostrado su “profunda decepción ante la deriva del Partido Socialista", formación de la cual proviene, y que, a su parecer, “ha perdido completamente su esencia feminista”. Enguix ha explicado que su tristeza no tiene que ver solo con la aparición de casos de abusos sexuales dentro del partido, sino sobre todo con “la respuesta política y humana que se ha dado a estas situaciones”. Según ha afirmado, “lo que más me decepciona no es que haya comportamientos machistas, porque esto puede pasar en cualquier organización, sino que se oculten, que no se actúe con contundencia y que no se defienda ni se acompañe las mujeres que denuncian”.

La vicepresidenta ha criticado duramente el uso de los canales internos de denuncia cuando estos no van acompañados de un apoyo real a las víctimas. En este sentido,ha señalado que “no puedes estar orgulloso de tener un canal de denuncias si después no telefoneas a la mujer, no lo acompañas al juzgado, no la proteges ni le apoyas psicológico”. Enguix ha remarcado que cumplir la ley no es suficiente si no hay voluntad política de defender las mujeres y asumir errores cuando se producen. Enguix ha insistido que las mujeres “sabemos perfectamente diferenciar un acoso o un abuso del que no es", y ha alertado que "cuestionar los testigos de las mujeres o minimizarlos hace un flaco favor a todas las mujeres y al conjunto del movimiento feminista". Asimismo, ha lamentado que dentro del PSOE “se haya apartado deliberadamente las feministas que molestaban porque levantaban la voz”, citando figuras que, según ella, representaban una línea clara de defensa de la igualdad y que fueron progresivamente arrinconadas.

Reivindica la "empatía"

“Hay mujeres en política que no son feministas, y esto se demuestra cuando no defienden sus compañeras y cuando prefieren proteger el partido o los compañeros antes de que a las víctimas”, ha afirmado Enguix, quien ha añadido que el feminismo “no es una etiqueta ni un discurso, sino una trayectoria vital y política”. En este sentido, ha recordado los años en que las movilizaciones del 8 de marzo o del 25 de noviembre reunían muy poca gente, y ha reivindicado el papel de las mujeres que “han estado toda la vida en la calle, luchando y presionando para que la igualdad llegara a las leyes y a las instituciones”. La vicepresidenta ha reconocido que esta situación le genera una gran pena personal, porque considera que “los partidos que se presentaban como abanderados de la igualdad están echando por tierra décadas de lucha feminista”. Según ha dicho, “cuando no proteges una mujer que denuncia, no solo la dejas sola, sino que restas credibilidad a todas”.

Finalmente, Enguix ha reflexionado sobre la desafección creciente de la ciudadanía hacia los grandes partidos tradicionales, rodeados de casos de corrupción, denuncias y luchas internas. “La gente está cansada de partidos que hablan de justicia e igualdad y después actúan con frialdad y cálculo”, ha dicho, y ha advertido que esta desconexión social está favoreciendo el auge de la extrema derecha. Para concluir, la vicepresidenta ha reivindicado la necesidad de proyectos políticos basados en la coherencia, la empatía y la proximidad, tanto en el funcionamiento interno de los partidos como en la acción de gobierno. “Si no tienes empatía con tu gente, difícilmente la tendrás con la ciudadanía”, ha concluido, insistiendo que solo desde una política honesta y fiel a los valores se puede recuperar la confianza de la sociedad.