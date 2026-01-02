El Ontinyent 1931 recibe al Atzeneta en un derbi de opuestos en la clasificación

Vuelve la competición en Tercera Federación tras el parón navideño y, en la Vall d’Albaida, lo hace a lo grande con el derbi de la comarca entre Ontinyent 1931 y Atzeneta. Un encuentro entre dos equipos opuestos en la clasificación, con el conjunto local acariciando los puestos de playoff y los visitantes necesitados de huir de la zona baja de la tabla.

El Clariano acogerá este domingo, a partir de las 17:00 horas, el duelo bajo la dirección de Yeray García Adsuara, asistido en las bandas por David Ángel Martí Gran y Alberto Romero Quiles. El encuentro ha sido declarado Día del Club. Cada socio podrá adquirir su entrada a precio reducido, además de otra para un acompañante no socio. Esta promoción solo estará disponible en las oficinas del club hasta el sábado a las 12:30 horas. El precio es de 5 euros en general y 10 euros en tribuna. Para los no socios, el precio será de 10 y 15 euros, respectivamente.

El Ontinyent 1931 llega al duelo tras perder en el último partido de liga disputado. Cayó ante el Hércules “B” (1-0), un resultado que rompió una gran dinámica “blanc-i-negra” de nueve partidos sin conocer la derrota, que lo catapultó de la zona baja de la clasificación a los puestos de playoff. Para el duelo de este fin de semana serán baja por sanción Iván Albert y Pau Sanchis. Dos puntos separan al Ontinyent 1931 de los puestos de playoff. Los de Roberto Bas buscarán la victoria para empezar el año con buen pie y seguir cerca de las posiciones de privilegio.

La situación del Atzeneta es bien distinta, con una primera parte de la temporada muy negativa en cuanto a resultados. Tras la disputa de la duodécima jornada de liga, el hasta entonces entrenador, Fran Giménez, fue destituido, asumiendo el cargo Luis Navarro. El técnico tan solo ha dirigido dos partidos, que se han traducido en dos duras derrotas: Crevillente (0-1) y Villarreal “C” (1-3). Con la llegada del nuevo entrenador también se incorporó a la disciplina del equipo el mediocentro Marcos Blasco.

Durante el periodo vacacional, el club ha decidido continuar con la remodelación de la plantilla, dando la baja a Carlos Cerdán y Erik Aguado. Para reforzar al equipo se han realizado hasta tres incorporaciones. Regresa al Regit el mediocampista Leo Ramírez, quien ya vistió la camiseta “taronja”. Un centrocampista de mucha calidad que, tras su etapa en el Atzeneta, defendió los colores de La Nucía y que esta temporada ha militado en el Alzira hasta el día de hoy. También se incorpora Dante, procedente del Soneja, un mediocentro defensivo reconvertido en central que conoce a la perfección la Tercera Valenciana tras su paso por Jove Español y Rayo Ibense. Completa el triplete de incorporaciones Nacho Castañeda, también llegado desde la UD Alzira, otro mediocentro de corte defensivo o central que adquirió gran experiencia durante su etapa en el Patacona en Tercera Federación.

El Atzeneta afronta el duelo como un partido de gran necesidad. Suma 13 puntos, los mismos que Alzira y Roda, el equipo castellonense marca actualmente los puestos de descenso. El conjunto “taronja” buscará los tres puntos para empezar 2026 cambiando la dinámica.

Los duelos entre Ontinyent 1931 y Atzeneta están marcados por una gran rivalidad que se traduce en respeto e intensidad. La pasada campaña, el enfrentamiento cayó del lado del conjunto de la capital de la Vall d’Albaida (1-0), con gol de Cambreta. Un partido que estuvo marcado por la lluvia, que descargó con intensidad en El Clariano horas antes del inicio. Para este fin de semana, las predicciones meteorológicas son adversas y, vistos los precedentes de las últimas semanas, la disputa de la jornada podría estar en duda.